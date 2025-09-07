Nguy cơ bị loại, HLV Indonesia mạnh miệng: 'U23 Việt Nam không mạnh hơn là bao'

(VTC News) -

U23 Indonesia có nguy cơ không vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 khi chỉ giành được 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên (hòa U23 Lào, thắng U23 Macau). Đội tuyển xứ vạn đảo buộc phải đánh bại đội bóng mạnh nhất bảng là U23 Hàn Quốc để giành quyền đi tiếp.

"Điều duy nhất tôi muốn làm là đánh bại U23 Hàn Quốc và có thêm cơ hội làm việc cùng đội bóng này. Đó là lý do tôi hy vọng sẽ vượt qua vòng loại. Tôi tin là đội hình này có thể vô địch giải đấu. Tôi thực sự tin vào điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bị loại nếu thua Hàn Quốc", CNN Indonesia dẫn lời huấn luyện viên Gerald Vanenburg.

Huấn luyện viên Vanenburg của U23 Indonesia

Theo nhà cầm quân người Hà Lan, U23 Indonesia không yếu hơn so với các đội trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan. Do đó, ông tự tin đội bóng xứ vạn đảo có thể góp mặt ở giải đấu cấp châu lục.

"Đội Việt Nam không mạnh hơn chúng ta là bao. Thái Lan không mạnh hơn chúng ta. Hàn Quốc cũng vậy. Đó là điều tôi nghĩ. Tôi tự hào về đội bóng này và sẽ cố gắng để đánh bại U23 Hàn Quốc", ông Vanenburg nói.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hà Lan, U23 Indonesia gây thất vọng tại giải U23 Đông Nam Á khi thua U23 Việt Nam ngay trên sân nhà. Tại vòng loại U23 châu Á 2026, dù được bổ sung tuyển thủ quốc gia là Rafael Struick, đội bóng xứ vạn đảo vẫn bị U23 Lào cầm hòa 0-0.

Điều này khiến ông Vanenburg chịu nhiều chỉ trích. Thậm chí, huấn luyện viên đối thủ là Ha Hyeok-jun cũng chê bai ông Vanenburg, cho rằng U23 Indonesia hiện tại yếu hơn so với thời ông Shin Tae-yong.

HLV Vanenburg đáp lại: "Tôi không quan tâm các huấn luyện viên khác nói gì. Nếu họ là huấn luyện viên giỏi thì phải ở dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở đâu đó. Điều tôi đang làm là cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu.

Tôi từng giành chức vô địch Champions League, đủ mọi danh hiệu. Tôi không nghĩ về huấn luyện viên hàn Quốc. Tôi chỉ nghĩ về đội của tôi. Tôi tôn trọng đội Hàn Quốc nhưng chỉ tập trung cho đội của mình".