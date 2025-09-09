Hết thế hệ vàng nhập tịch, U23 Indonesia không qua nổi vòng loại châu Á

(VTC News) -

Sau khi hòa U23 Lào và thắng U23 Macau, U23 Indonesia phải đánh bại U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối để giành quyền tham dự vòng chung kết u23 châu Á 2026. Huấn luyện viên Gerald Vanenburg tự tin tuyên bố có thể giúp đội bóng xứ vạn đảo tham dự vòng chung kết và vô địch, tuy nhiên mơ ước này sớm bị dập tắt sau thất bại tại Sidoarjo tối 9/9.

U23 Hàn Quốc chỉ mất 6 phút để mở tỷ số. Hwang Do-yun tung ra cú sút ở góc hẹp đánh bại thủ môn đội chủ nhà. Sau khi có bàn thắng, đội bóng xứ kim chi thi đấu cầm chừng, ưu tiên sự an toàn. Điều này khiến U23 Indonesia bế tắc trong tình thế buộc phải tấn công để lật ngược tình thế.

U23 Indonesia (áo trắng) không vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.

Trong hiệp 2, U23 Indonesia không tạo ra bất ngờ nào. Đội bóng xứ vạn đảo phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ môn Cahya Supriadi để không nhận thêm bàn thua. Thất bại với tỷ số 0-1 khiến U23 Indonesia chỉ đứng thứ hai tại bảng J vòng loại U23 châu Á 2026.

Đội tuyển xứ vạn đảo không có cơ hội cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đoàn quân của huấn luyện viên Gerald Vanenburg chỉ giành được 4 điểm sau 3 lượt trận, chắc chắn đứng sau ít nhất 5 đội dù các bảng khác chưa kết thúc.

Không vượt qua được vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Indonesia dưới thời huấn luyện viên Vanenburg tiếp tục gây thất vọng. Đội bóng này vừa thua U23 Việt Nam ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025 ngay trên sân nhà cách đây chưa lâu. So với thành tích của những năm gần đây, rõ ràng U23 Indonesia hiện tại có sự sa sút.

Trong năm 2023 và 2024, với sự góp mặt của nhiều cầu thủ nhập tịch (đa số là người Hà Lan gốc Indonesia theo ông bà hoặc cha mẹ), U23 Indonesia liên tục gặt hái thành công. Họ giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 32 tại Campuchia, sau đó lọt vào bán kết giải U23 châu Á 2024 và góp mặt trong trận play-off tranh suất tham dự Olympic.

Lực lượng hiện tại của U23 Indonesia chỉ có 2 cầu thủ nhập tịch là Jens Raven và Rafael Struick. Tuy nhiên, cả 2 tiền đạo này đều gây thất vọng. Huấn luyện viên Vanenburg cũng bị chê không bằng người tiền nhiệm Shin Tae-yong.