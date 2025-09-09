Cổ động viên Indonesia qua đời giữa trận đấu

(VTC News) -

Theo CNN Indonesia, cổ động viên tên Djalu Ariel Fristianto (25 tuổi) gặp nạn ở sân vận động Gelora Bung Tomo (Surabaya, Indonesia) khi đến cổ vũ cho đội nhà trong trận giao hữu với Lebanon. Nạn nhân là thành viên của Garuda Ultras, hội cổ động viên nhiệt thành nổi tiếng của bóng đá Indonesia. Djalu Ariel Fristianto gặp vấn đề về hô hấp, được đưa đi cấp cứu và qua đời ở bệnh viện.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình người quá cố, những người chắc hẳn đã phải chịu đựng mất mát to lớn. Tôi đến đây để gặp gia đình, cùng với Chính quyền khu vực Đông Java và Chính quyền tỉnh Surabaya. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) xin gửi lời chia buồn tới gia quyến. Cầu mong người quá cố được an nghỉ", ông Erick Thohir - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia - gửi lời chia buồn.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir bên thi thể cổ động viên xấu số.

Người đứng đầu LĐBĐ Indonesia có mặt ở bệnh viện ngay sau khi trận đấu kết thúc để an ủi gia đình cổ động viên xấu số. Vị tỷ phú cũng nhắc nhở người hâm mộ chú ý tới vấn đề sức khỏe cá nhân mỗi khi đến sân vận động cổ vũ cho đội nhà. Ông Erick Thohir khuyên các cổ động viên có bệnh nền hoặc tình trạng sức khỏe không tốt không nên đến sân vận động - nơi tập trung hàng nghìn người trong một không gian giới hạn, rất dễ xảy ra hỗn loạn.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cũng khẳng định đã phối hợp với cơ quan y tế để thiết lập các trạm y tế tại 8 điểm trong khuôn viên sân vận động nơi tổ chức trận đấu. Ban tổ chức cũng bố trí lực lượng nhân viên y tế để xử lý các tình huống khẩn cấp.

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Indonesia và Lebanon có tỷ số 0-0. Đội chủ nhà không có cú sút trúng đích nào trong cả trận. Các khán giả không được chứng kiến nhiều cơ hội. Thay vào đó, những pha va chạm căng thẳng xuất hiện rất nhiều.