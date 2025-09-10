Đối thủ thua tâm phục khẩu phục, khen U23 Việt Nam mạnh hàng đầu châu Á

(VTC News) -

U23 Yemen thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-1 trong trận đấu cuối cùng tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra tối qua (9/9) trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Thất bại này khiến đội bóng Tây Á bị loại, không thể giành quyền tham dự vòng chung kết diễn ra ở Ả Rập Xê Út năm sau.

Highlight U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

"Chúc mừng U23 Việt Nam giành chiến thắng và lọt vào vòng chung kết", huấn luyện viên Ameen Ali Hussein Al-Sunaini của U23 Yemen nói trong buổi họp báo sau trận đấu. Nhà cầm quân này thừa nhận U23 Việt Nam là đội mạnh hơn và giành chiến thắng xứng đáng.

Ông Al Sunaini cho biết: "Đây không phải trận đấu dễ dàng vì U23 Việt Nam là đối thủ mạnh. Họ cải thiện qua từng trận đấu. Các cầu thủ của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.

U23 Yemen có những cơ hội, lẽ ra phải ghi bàn ở cuối hiệp một nhưng U23 Việt Nam tận dụng tốt hơn. Tôi hài lòng. U23 Yemen đối đầu với đội bóng hàng đầu châu Á nên đã thất bại".

U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen nhờ bàn thắng của Thanh Nhàn.

U23 Yemen gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Không giống như 2 trận đấu nhàn nhã trước U23 Bangladesh và U23 Singapore, thủ môn Trần Trung Kiên phải đối mặt với nhiều mối đe dọa hơn từ đối thủ. Đội bóng Tây Á có 2 cơ hội rất tốt nhưng không ghi được bàn thắng.

Trong khi đó, U23 Việt Nam dù chơi không hay như 2 trận trước nhưng vẫn giành chiến thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Thanh Nhàn. Cầu thủ vào sân từ cuối hiệp một thực hiện cú sút rất mạnh đánh bại thủ môn của U23 Yemen.

"Tôi nghĩ U23 Việt Nam thi đấu với tinh thần đồng đội cao, không phải nhờ vào bất cứ cá nhân nào. Tôi ấn tượng với sự đoàn kết của họ", huân luyện viên Al Sunaini nhận xét.

Kết thúc 3 lượt trận, U23 Việt Nam đứng đầu bảng với 9 điểm và giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. U23 Yemen đứng thứ hai với 6 điểm. Đội bóng Tây Á không nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, do đó không giành được "vé vớt" qua vòng loại.