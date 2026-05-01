Khu vực xây công viên đầu tiên thuộc trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Quy hoạch Công viên công cộng phường Phú Thượng (Hà Nội) tỷ lệ 1/500 là một trong những dự án thành phần độc lập đầu tiên thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 6268 ngày 17/12/2025.
Khu đất quy hoạch nằm tại bãi sông Hồng, thuộc địa bàn phường Phú Thượng, với vị trí tiếp giáp nhiều tuyến giao thông quan trọng.
Phía ngoài là đường Vành đai 3, khu vực gần chân cầu Thăng Long và trục An Dương Vương, tuyến đường được xác định là hướng tiếp cận chính vào công viên sau này. Đây cũng chính là địa điểm từng tổ chức lễ khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào ngày 19/12/2025.
Theo ghi nhận, khu đất nằm sát cầu Thăng Long, trải dài theo bãi sông, hiện vẫn chưa được giải phóng mặt bằng đồng bộ. Dù đã có quy hoạch chi tiết, nhưng trên thực địa, việc sử dụng đất còn xen kẽ, chưa hình thành quỹ đất sạch để triển khai xây dựng.
Nhiều khu vực trong phạm vi dự án đang được tận dụng làm nơi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng.
Xen giữa các khoảng đất trống là các dãy nhà xưởng tạm, công trình lợp mái tôn, cùng hệ thống đường nội bộ tự phát phục vụ hoạt động sản xuất, vận chuyển. Ngoài ra, vẫn còn các diện tích đất canh tác của người dân, cho thấy hiện trạng sử dụng đất còn phức tạp và chưa được thống nhất theo quy hoạch.
Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng diện tích khoảng 19,99ha, liên quan đến việc thu hồi đất của 79 trường hợp gồm hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.
Về tiến độ, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm đã được triển khai từ tháng 3/2026. Song song đó, việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2026. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành thu hồi đất trong quý II/2026 để sớm triển khai các hạng mục tiếp theo.
Dự án được triển khai với mục tiêu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đầu tư xây dựng công viên công cộng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Khi hoàn thành, công viên không chỉ bổ sung không gian xanh cho khu vực mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng cảnh quan dọc sông Hồng.
Với lợi thế nằm gần các trục giao thông lớn, khu vực chân cầu Thăng Long - Vành đai 3 có lưu lượng phương tiện cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối công viên với khu trung tâm và các cửa ngõ phía Bắc thành phố. Trục An Dương Vương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết công viên với khu dân cư hiện hữu. Theo định hướng, công viên Phú Thượng được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa không gian đô thị và hệ sinh thái ven sông. Đồng thời, đây cũng sẽ là một trong những không gian xanh quy mô lớn, góp phần điều hòa môi trường, cải thiện chất lượng sống cho khu vực phía Bắc Thủ đô trong tương lai.