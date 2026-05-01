Khu vực xây công viên đầu tiên thuộc trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Với lợi thế nằm gần các trục giao thông lớn, khu vực chân cầu Thăng Long - Vành đai 3 có lưu lượng phương tiện cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối công viên với khu trung tâm và các cửa ngõ phía Bắc thành phố. Trục An Dương Vương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết công viên với khu dân cư hiện hữu. Theo định hướng, công viên Phú Thượng được kỳ vọng trở thành điểm kết nối giữa không gian đô thị và hệ sinh thái ven sông. Đồng thời, đây cũng sẽ là một trong những không gian xanh quy mô lớn, góp phần điều hòa môi trường, cải thiện chất lượng sống cho khu vực phía Bắc Thủ đô trong tương lai.