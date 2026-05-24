Nhận định bóng đá Man City vs Aston Villa: Chia tay Guardiola

Trận Man City vs Aston Villa thuộc vòng 38 Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 22h ngày 24/5 trên sân Etihad. Đây là trận đấu cuối cùng huấn luyện viên Pep Guardiola dẫn dắt Man City. Theo Opta, Man City có 72,65% cơ hội thắng, trong khi khả năng Aston Villa giành 3 điểm là 26,9%.

Phân tích phong độ, nhận định Man City vs Aston Villa

Man City hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh với 78 điểm. Trận đấu với Aston Villa thực chất không còn mang nhiều ý nghĩa bởi Man City chắc chắn là á quân mùa giải khi Arsenal vô địch ngay sau vòng 37.

Phong độ của Man City ổn định trong giai đoạn cuối mùa. Đội chủ sân Etihad bất bại 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó thắng tới 8 trận. Họ vừa đánh bại Chelsea ở FA Cup nhờ bàn thắng duy nhất của Antoine Semenyo để hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội. Trên sân nhà, đội bóng của Guardiola thắng 8, thua 1 và hoà 1 tính trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý, Man City ghi ít nhất 2 bàn trong 8 trong 10 trận gần đây. Tuy nhiên, một trong 2 trận họ không làm được điều này chính là cột mốc kết thúc cuộc đua vô địch - trận hòa Bournemouth 1-1 ở vòng đấu gần nhất.

Man City hướng tới chiến thắng cuối cùng trước khi chia tay HLV Pep Guardiola. (Nguồn: AP)

Man City trung thành với lối chơi chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu trận nhằm áp đặt thế trận và thu hẹp không gian chơi bóng của đối thủ. Erling Haaland vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công với khả năng dứt điểm đa dạng và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (27 bàn thắng). Rayan Cherki và Jeremy Doku cũng là 2 nhân tố có phong độ cao trong giai đoạn cuối mùa.

Trong khi đó, Aston Villa đứng thứ 4 với 62 điểm sau 37 trận, ghi 54 bàn và nhận 48 bàn thua. Sau khi đánh bại Liverpool để đảm bảo vị trí trong top 5 và vô địch Europa League, Aston Villa chắc chắn có tấm vé tham dự UEFA Champions League mùa sau. Vì vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery hết mục tiêu về thành tích. Họ chỉ cần bảo vệ vị trí thứ tư để số tiền thưởng theo thứ hạng không bị giảm đi.

Trong 10 trận gần nhất, Aston Villa mang về 5 chiến thắng, 3 thua và 2 hoà. Họ vừa thắng Freiburg 3-0 tại Europa League và đánh bại Liverpool 4-2 ở Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên, Aston Villa cũng để thua Tottenham, Nottingham và Fulham trong giai đoạn này, cho thấy sự thiếu ổn định khi phải thi đấu với mật độ cao.

Phong độ trên sân khách của Aston Villa không thực sự thuyết phục. Trong 10 chuyến xa nhà gần nhất, đội bóng của Unai Emery chỉ thắng 3 trận và thua tới 4 trận. Dù vậy, Aston Villa có thể trông chờ bàn thắng nhờ khả năng phản công tốc độ, dễ kiếm góc ở những pha chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu Man City vs Aston Villa

Tính riêng các cuộc đối đầu với Aston Villa, thầy trò Pep Guardiola đã ca khúc khải hoàn 10 trong 14 trận gần nhất. Tại sân Etihad ở đấu trường Ngoại Hạng Anh, ưu thế của Manchester City còn áp đảo hơn khi họ thắng tới 19/20 lần gần đây tiếp đón đại diện thành Birmingham.

Trong 5 lần tiếp đón gần nhất, Man City toàn thắng với tỷ số vượt trội. Đội chủ nhà ghi tới 14 bàn trong chuỗi trận này, trung bình gần 3 bàn mỗi trận.

Ở trận lượt đi mùa này, Aston Villa từng thắng Man City 2-1 trên sân Villa Park. Morgan Rogers và Jhon Duran ghi bàn cho đội chủ nhà, còn Phil Foden là người lập công duy nhất cho Man City.

Aston Villa ăn mừng chức vô địch Europa League. (Nguồn: AP)

Thông tin đội hình

Bên cạnh Pep Guardiola, Bernardo Silva và John Stones cũng sẽ chia tay Man City sau trận đấu cuối cùng trên sân Etihad trước khi hết hợp đồng vào mùa hè này. Do trận đấu không còn nhiều ý nghĩa về mặt thành tích, HLV Guardiola nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình với James Trafford, Ruben Dias, Josko Gvardiol hay Phil Foden được trao cơ hội đá chính. Trên hàng công, Erling Haaland đang đứng trước cơ hội cán mốc 30 bàn mùa này nếu lập hat-trick vào lưới Aston Villa.

Về phía Aston Villa, việc lựa chọn đội hình sau lễ ăn mừng chức vô địch không hề đơn giản. Boubacar Kamara và Alysson chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, trong khi thủ môn Emiliano Martinez có thể được cho nghỉ do chưa hoàn toàn bình phục. Ngoài ra, Jadon Sancho nhiều khả năng sẽ có trận cuối cùng cho Villa, bên cạnh các lựa chọn như Tammy Abraham hay Leon Bailey.

Đội hình dự kiến

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

Dự đoán kết quả: Man City 3-1 Aston Villa.