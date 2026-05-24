Cụ ông 96 tuổi vẫn tham gia giải chạy 10km vì ghi nhớ lời dặn của cha

Tại giải chạy từ thiện Sporting Life 10K lần thứ 26 diễn ra tại Toronto, Canada vào giữa tháng 5, cụ ông 96 tuổi Paget Blaza hoàn thành phần thi của mình chỉ mất 1 giờ 29 phút 15 giây. Vận động viên cao tuổi nhất giải chia sẻ, lời khuyên của người cha quá cố luôn là động lực thôi thúc mình tiến về phía trước, bất chấp tuổi tác.

"Cho đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay, cha vẫn thường bảo tôi rằng con phải luôn không ngừng nỗ lực tiến về phía trước", người đàn ông 96 tuổi chia sẻ về câu châm ngôn sống đồng hành với mình suốt cuộc đời và trên mọi chặng đua.

Ông Paget mới chỉ tập chạy bộ được 9 năm. Vào năm 2017, ông từng phải phẫu thuật não, sức khỏe suy yếu tưởng chừng không thể cứu vãn. Nằm trên giường bệnh, ông tự hỏi làm cách nào mình có thể lấy lại sức khỏe. Câu trả lời chỉ đơn giản là: "Hãy ra ngoài và chạy bộ".

Cụ ông 96 tuổi vẫn luyện tập chạy bộ mỗi ngày, đặt mục tiêu hoàn thành cuộc đua từ thiện.

Ông cụ luyện tập chạy bộ mỗi ngày. Kể cả vào mùa đông khi nhiệt độ xuống -30℃, ông vẫn mang giày vào, chạy trong tiết trời có tuyết và gió lạnh buốt.

Vận động viên cao tuổi này luôn quyết tâm với kế hoạch chạy bộ mình để ra. Sau khi chạy, ông đều ghi lại thông số và cố gắng tiến bộ trong lần tiếp theo. Tuổi tác chưa bao giờ là lý do để nghỉ ngơi hay bỏ bê luyện tập.

Cụ ông Paget nói thêm rằng khi không ngừng vận động, bản thân sẽ thấy gắn bó nhiều hơn với cộng đồng và thế giới xung quanh. Chính điều đó là bí quyết giúp ông khỏe mạnh, dẻo dai, kéo dài tuổi thọ.

Bà Susan Blaza, vợ ông, không tiếc lời ca ngợi bạn đời: "Thật phi thường, tôi rất tự hào về nhà tôi. Bản thân tôi chịu chết không chạy nổi một vòng quanh khu phố chứ đừng nói đến 10km, nên tôi tình nguyện làm hậu phương thôi".

Bà cho biết mình luôn túc trực ở vạch đích để đón chồng: "Năm ngoái, sau khi hoàn thành chặng đua và trên đường về nhà, ông ấy còn bảo chắc chạy tiếp được lượt nữa ấy chứ".

Bà Susan là hậu phương vững chắc của chồng.

Về phần mình, ông Paget cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với "cổ động viên số một" của mình: "Không có Susan, tôi chẳng thể làm được điều này. Bà ấy có mặt trong mọi giải chạy để cổ vũ tôi, lo từ chiếc áo khoác cho đến chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất".

Giải chạy từ thiện Sporting Life 10K lần thứ 26 nhận được 2,6 triệu USD (khoảng 67,6 tỷ đồng) quyên góp và số tiền này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đây là khoàn tiền sẽ được chuyển cho gia đình các bệnh nhi ung thư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo tại Canada.