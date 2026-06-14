Touliver ngồi xe lăn cùng Soobin, Binz nhìn lại 15 năm đồng hành

(VTC News) -

Tối 13/6, fan meeting OFF SPACE của SpaceSpeakers diễn ra tại TP.HCM quy tụ hơn 2.000 khán giả. Sự kiện quy tụ đông đủ các thành viên của SpaceSpeakers gồm Touliver, Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, SlimV và Kiên Ứng. Ngoài ra, Kimmese và Triple D - 2 thành viên thuộc thế hệ đầu của SpaceSpeakers cũng góp mặt với tư cách khách mời.

Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả bất ngờ là việc Touliver xuất hiện trên xe lăn. Trong suốt chương trình, nam producer luôn nhận được sự hỗ trợ từ ê-kíp và các thành viên. Nhà sản xuất âm nhạc giải thích do bị bong gân nên anh chưa thể đi lại bình thường. Tuy nhiên vì không vì thế mà bỏ lỡ một đêm quan trọng với anh em nên anh quyết định xuất hiện với xe lăn.

Touliver xuất hiện trên xe lăn cùng các thành viên SpaceSpeakers.

Bên cạnh những phần thử thách hài hước cùng loạt tiết mục sôi động, nhiều khoảnh khắc đầy cảm xúc khi các thành viên chia sẻ về hành trình trưởng thành cùng nhau.

Đứng trên sân khấu, Soobin gửi lời cảm ơn tới những người anh em đã luôn ở bên trong những giai đoạn khó khăn nhất. Anh cho biết điều khiến mình trân trọng nhất là luôn có những người sẵn sàng xuất hiện khi cần, đồng thời nhắn nhủ rằng không điều gì có thể dễ dàng đánh bại những người đã cùng nhau vượt qua quá nhiều thử thách.

"Nếu có kết thúc cũng sẽ là với SpaceSpeakers. Tôi không muốn đứng ở bất cứ đâu nữa", anh tâm sự.

Kiên Ứng xúc động kể lại những ký ức từ thuở ban đầu, khi cả nhóm còn cùng nhau quay những đoạn video trên sân thượng, nuôi chung giấc mơ một ngày được đứng trên sân khấu lớn trước hàng nghìn khán giả. Theo anh, điều quý giá nhất không chỉ là thành công mà là việc tất cả vẫn còn sát cánh bên nhau sau 15 năm.

Trong khi đó, Touliver cũng gửi gắm mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Anh mong tất cả các thành viên đều có sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình, tiếp tục đồng hành lâu dài và cùng nhau tạo ra nhiều giá trị hơn trong tương lai.

Các thành viên SpaceSpeakers hạnh phúc bên 2000 khán giả.

Xen kẽ xuyên suốt đêm diễn là các hoạt động tương tác thú vị, mang đến cho người hâm mộ những góc nhìn gần gũi và sâu sắc hơn về hành trình cũng như tính cách của các nghệ sĩ.

Khoảng lặng đắt giá nhất nằm ở phần tâm sự cuối chương trình. Đoạn clip bất ngờ xuất hiện mang theo lời nhắn nhủ từ gia đình, bạn bè, đặc biệt là những dòng tâm tình chân thật từ mẹ của Binz đã khiến cả khán phòng rưng rưng xúc động.

Chương cuối khép lại trong sự bồi hồi của ca khúc Everyday và Nắng lên. Với phần lời mới được viết bởi FIRSTGENE, ca khúc Nắng lên không chỉ nhìn lại quá khứ mà còn thắp lên kỳ vọng về một hành trình mới.

Khép lại đêm fan meeting, SpaceSpeakers cũng giới thiệu loạt dự án sắp tới gồm đêm nhạc KOSMIK 2026 tại Mỹ, album mới cùng KOSMIK Live Concert tại Hà Nội. Concert dự kiến diễn ra vào cuối năm nay với rất nhiều tâm huyết mà các thành viên mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến khán giả Thủ đô.