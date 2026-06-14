Bên trong khách sạn là 'trụ sở' của ổ lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá

Đến ngày 10/6, phát hiện nhóm này triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính (được cài đặt sẵn các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc như Teleglam, 69yue… để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các app cho vay tiền của Trung Quốc), thiết bị thu phát sóng 5G… tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi “Lừa đảo chiến đoạt tài sản ”. Mục tiêu của nhóm này là tìm kiếm các “con mồi” là công dân Trung Quốc có nhu cầu muốn vay tiền, sau đó đóng giả là nhân viên của các app cho vay, hướng dẫn người vay làm các thủ tục để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.