Vì sao 1/5 trở thành ngày nghỉ của hàng triệu lao động toàn cầu?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân Mỹ cuối thế kỷ 19, sau đó trở thành ngày lễ lớn của phong trào công nhân quốc tế và người lao động trên toàn thế giới.

Nguồn gốc Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Năm 1886, tại thành phố công nghiệp Chicago của Mỹ, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu từ ngày 1/5, thời gian làm việc của công nhân chỉ còn 8 giờ mỗi ngày.

Ngày 1/5 được lựa chọn vì đây là thời điểm mở đầu năm kế toán của phần lớn nhà máy, xí nghiệp tại Mỹ. Khi đó, các hợp đồng lao động mới giữa chủ và thợ thường được ký kết, tạo điều kiện để công nhân đồng loạt đưa ra yêu sách về quyền lợi.

Do đề nghị không được đáp ứng đầy đủ, ngày 1/5/1886, hàng loạt cuộc bãi công nổ ra trên khắp nước Mỹ, mạnh mẽ nhất là tại Chicago. Khoảng 40.000 công nhân đồng loạt nghỉ việc, xuống đường mít tinh, biểu tình với khẩu hiệu đòi quyền làm việc hợp lý.

Những người tham gia nêu yêu cầu nổi tiếng: 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi và 8 giờ vui chơi. Khẩu hiệu này nhanh chóng trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh của giới lao động thời bấy giờ.

Ba năm sau, ngày 20/6/1889, Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế II quyết định lấy ngày 1/5 hằng năm làm ngày đoàn kết và đấu tranh chung của giai cấp công nhân toàn thế giới. Đến ngày 1/5/1890, Ngày Quốc tế Lao động lần đầu được tổ chức trên quy mô quốc tế.

Năm 1920, sau khi được Vladimir Lenin phê chuẩn, Liên Xô trở thành nước đầu tiên cho người dân nghỉ làm trong ngày 1/5.

Ngày này còn gắn với biểu tượng hoa linh lan. Năm 1891, trong một cuộc biểu tình của công nhân ở miền Bắc Pháp, nhiều người thiệt mạng, trong đó có cô gái trẻ Marie Blindeau mặc trang phục trắng. Từ đó, người Pháp chọn hoa linh lan trắng, nở đầu tháng Năm, làm biểu tượng tưởng niệm và hy vọng.

Tại Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, ngày 1/5 trở thành dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao động đấu tranh chống áp bức, đòi quyền dân sinh, dân chủ và độc lập dân tộc.

Ý nghĩa Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ngày 1/5 – Ngày Quốc tế Lao động – không chỉ là một ngày nghỉ lễ đơn thuần mà còn mang ý nghĩa lịch sử và xã hội sâu sắc đối với người lao động trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân tại Chicago (Mỹ) vào cuối thế kỷ XIX, tiêu biểu là sự kiện Haymarket Affair năm 1886, khi người lao động đứng lên đòi quyền làm việc 8 giờ mỗi ngày. Từ đó, ngày 1/5 trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng và sự tôn vinh giá trị lao động.

Tại Việt Nam, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động càng được nhấn mạnh trong bối cảnh lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Đây là dịp để ghi nhận những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh đến dịch vụ, giáo dục và y tế. Lao động không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Vào ngày 1/5, Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Trước hết là các chương trình kỷ niệm, mít tinh, biểu dương người lao động tiêu biểu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các công đoàn cơ sở phát động. Đây là dịp để tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm và cống hiến.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động cũng được triển khai, như thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chương trình hỗ trợ thiết thực về việc làm, phúc lợi và sức khỏe. Các doanh nghiệp, cơ quan cũng tranh thủ dịp này để cải thiện môi trường làm việc, tăng cường đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Không thể thiếu trong ngày 1/5 là các hoạt động văn hóa – giải trí và nghỉ ngơi. Do thường gắn với kỳ nghỉ lễ dài cùng ngày 30/4, nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch, về quê hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Điều này không chỉ giúp người lao động tái tạo sức lao động mà còn góp phần thúc đẩy ngành du lịch và dịch vụ phát triển.

Nhìn chung, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 ở Việt Nam vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa có giá trị thực tiễn trong đời sống hiện đại. Đây không chỉ là ngày tôn vinh người lao động mà còn là dịp để toàn xã hội nhìn lại, trân trọng và tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc công bằng, tiến bộ và nhân văn hơn.