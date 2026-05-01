(VTC News) -

Uống nước gừng đường đỏ có tác dụng gì?

Trà gừng đường đỏ là loại thức uống rất phổ biến trong đời sống thường ngày, nhất là đối với nữ giới. Thức uống ấm nóng này không đơn giản chỉ có thể làm ấm cơ thể mà còn có nhiều tác dụng khác đối với sức khỏe.

Giảm cảm giác buồn nôn

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, tính cay và nóng của trà gừng có tác dụng tốt trong việc làm giảm cảm giác buồn nôn. Nên đây là đồ uống được khuyên dùng đối với những người ốm nghén, buồn nôn hoặc bị say tàu xe.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nếu bị rối loạn tiêu hóa, lạnh bụng, bụng âm ỉ khó chịu thì có thể uống một cốc trà gừng để làm dịu ngay cảm giác này. Uống trà gừng hàng ngày cũng là cách để kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường khả năng trao đổi chất, chống đầy hơi, táo bón, trị tiêu chảy, hữu ích đối với người bị viêm tá tràng.

Trà gừng đường đỏ rất tốt cho sức khỏe

Làm dịu và thoải mái cho cơ thể, tránh chuột rút

Rất nhiều người bị tình trạng co cơ bắp khiến chân bị chuột rút vô cùng đau đớn khó chịu. Một gốc trà gừng sẽ có tác dụng làm cho cơ thể thoải mái, chống viêm, làm dịu tình trạng chuột rút.

Hỗ trợ giảm huyết áp

Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy những người tiêu thụ gừng hàng ngày có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn. Mặc dù nghiên cứu không xem xét cụ thể đến trà gừng nhưng việc tiêu thụ trà gừng có thể hữu ích với người bị tăng huyết áp.

Có thể hỗ trợ giảm cân

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, đã có một số nghiên cứu về lợi ích của gừng khi nói đến cân nặng và béo phì. Một đánh giá về nghiên cứu này nhấn mạnh rằng gừng có thể có tác động tích cực đến béo phì thông qua một số cơ chế khác nhau, bao gồm kiểm soát sự thèm ăn và tăng sinh nhiệt (sản xuất nhiệt).

Giảm đau đầu và đau nửa đầu

Đã có khá nhiều nghiên cứu về gừng và các đặc tính giảm đau của gừng, giúp ngăn ngừa và làm giảm đau đầu.

Uống trà gừng thường xuyên cũng có thể giúp giảm đau. Trên thực tế, gừng đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm đau do chuột rút kinh nguyệt, đặc biệt là khi dùng trong vài ngày đầu của giai đoạn kinh nguyệt. Ngoài ra, gừng cũng có thể giúp giảm đau liên quan đến đau nhức cơ, đau nửa đầu, viêm xương khớp đầu gối và đau lưng dưới mạn tính. Những tác dụng giảm đau này một phần là do đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ của gừng.