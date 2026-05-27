TP.HCM vào mùa mưa, bác sĩ cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết bùng phát

(VTC News) -

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC), tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 20 là 16.892 ca. Riêng tuần 20 (11/5 đến ngày 17/5), thành phố ghi nhận 414 trường hợp mắc bệnh. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm An Nhơn Tây, Tây Nam và Tây Thạnh.

Tại khoa Sốt xuất huyết - Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 1, số ca mắc sốt xuất huyết có sự gia tăng. Hiện, khoa đang điều trị nội trú cho khoảng 40 ca bệnh, trong đó khoảng 10% có diễn tiến nặng như sốc hoặc biến chứng nguy hiểm.

Trường hớp sốt xuất huyết nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. (Ảnh: BVCC)

Điển hình là một bệnh nhi nam (8 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng sốt cao không hạ, người mệt lả.

Theo người nhà bệnh nhi, trước đó, 3 ngày liên tục em sốt cao, đau bụng, nôn ói nhiều. Đến ngày thứ 4, người em bắt đầu lả đi. Lúc này gia đình mới đưa em vào viện cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện nhiều chấm xuất huyết dưới da, gan to, tiểu cầu giảm và xét nghiệm dương tính với virus Dengue. Bệnh nhi được chẩn đoán sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo và nhập viện truyền dịch theo dõi.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết - Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, hiện nay bệnh sốt xuất huyết không còn tuân theo quy luật bùng phát 3-4 năm/lần như trước mà có xu hướng xuất hiện thường xuyên hơn do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết nóng ẩm và quá trình đô thị hóa.

“Đa số trường hợp sốt xuất huyết nặng đều trải qua giai đoạn cảnh báo trước khi chuyển biến nguy hiểm. Tuy nhiên, ở một số ca, giai đoạn này diễn tiến rất nhanh nên người nhà khó nhận biết, dễ dẫn đến chủ quan. Các dấu hiệu cảnh báo thường gặp gồm đau bụng, nôn ói nhiều, lừ đừ, xuất huyết, gan to hoặc tình trạng cô đặc máu”, BS Tuấn nhấn mạnh.

Theo BS CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, dù số lượng bệnh nhân hiện chưa gia tăng đột biến nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan vì bệnh vẫn có nguy cơ chuyển nặng nhanh.

“Tình trạng bệnh phụ thuộc vào độc lực của chủng virus cũng như cơ địa từng bệnh nhân. Trong đó, trẻ béo phì hoặc những trường hợp tái nhiễm sốt xuất huyết lần thứ hai có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn do phản ứng miễn dịch mạnh, gây tăng tính thấm thành mạch, dẫn đến sốc và tổn thương nhiều cơ quan.Không phải cứ thấy trẻ khỏe mạnh là chủ quan. Bất kỳ trẻ nào cũng có thể chuyển nặng nếu không được theo dõi sát”, BS Tiến cảnh báo.

Không chủ quan với sốt xuất huyết trong thời điểm giao mùa

BS Nguyễn Minh Tiến nhận định, mùa mưa sắp tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để muỗi vằn phát triển, kéo theo nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng. Nước mưa đọng trong các vật chứa là môi trường lý tưởng để lăng quăng sinh sôi, phát triển thành muỗi mang virus gây bệnh. Vì vậy, người dân cần thận trọng với bệnh sốt xuất huyết ngay từ thời điểm này, khi những cơn mưa bắt đầu xuất hiện.

Sốt xuất huyết có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Ngoài yếu tố môi trường, việc người dân di chuyển nhiều giữa các địa phương, đặc biệt tập trung tại các đô thị lớn như TP.HCM, cũng khiến virus dễ lan rộng. Nhiều người mang virus nhưng không có triệu chứng vẫn có thể bị muỗi đốt và tiếp tục truyền bệnh cho người khác.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn cho biết:“Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa mưa, bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó từ sớm. Các khoa được tổ chức liên hoàn từ sàng lọc, cấp cứu đến điều trị chuyên sâu nhằm phát hiện sớm và xử trí kịp thời các ca chuyển nặng. Bệnh viện cũng chuẩn bị đầy đủ dịch truyền, máu, chế phẩm máu, máy thở, hệ thống lọc máu và nhân lực hồi sức để phục vụ công tác điều trị”.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa sốt xuất huyết trong mùa mưa, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng ngay tại nơi sinh sống.

Những vật dụng có nguy cơ chứa nước đọng như lu, chậu, chai lọ, xô, thùng, lốp xe cũ hay các chén nước cúng cần được dọn dẹp, thay nước thường xuyên hoặc úp kín để tránh trở thành nơi muỗi sinh sản.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình nên duy trì thói quen ngủ mùng kể cả ban ngày, đặc biệt với trẻ nhỏ. Trẻ cần được mặc quần áo dài tay để hạn chế muỗi đốt vì muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết thường hoạt động mạnh vào sáng sớm và chiều tối.

Khi trẻ có biểu hiện sốt cao liên tục, mệt, đau bụng, nôn ói hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Đối với trường học, bác sĩ lưu ý cần tăng cường vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, dọn sạch các khu vực ẩm thấp, tối tăm và tổ chức phun thuốc diệt muỗi định kỳ. Nhà trường cũng cần kiểm tra thường xuyên các vật chứa nước trong khuôn viên để hạn chế nguy cơ phát sinh lăng quăng.

Việc chủ động phòng bệnh ngay từ gia đình và trường học đóng vai trò rất quan trọng trong kiểm soát nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trong mùa mưa.