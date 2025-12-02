Sốt xuất huyết tăng mạnh, cảnh báo nhiều ca biến chứng nặng

Trong 3 tháng vừa qua, số ca sốt xuất huyết nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Có thời điểm bệnh viện tiếp nhận hơn 120 ca nhập viện điều trị nội trú. Đáng chú ý, trong số những ca nhập viện có nhiều bệnh nhi có bệnh nền hoặc nhập viện trễ dẫn đến bệnh tiến triển nặng.

Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Anh Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, cho biết: “Đối với trẻ béo phì, nếu mắc sốt xuất huyết sẽ rất nguy hiểm. Những trẻ này dễ gặp phải các biến chứng như sốc xuất huyết, suy tạng, tràn dịch màng phổi… Vì vậy khi thấy trẻ có các dấu hiệu của sốt xuất huyết, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay”.

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp.

Ghi nhận tại các bệnh viện, số ca mắc sốt xuất huyết năm nay tăng đột biến so với năm ngoái. Đặc điểm chung của nhiều ca bệnh là có thể sốt hoặc sốt ngắt quãng nên người dân dễ nhầm lẫn với các loại sốt thông thường khác, dẫn đến nhập viện trễ.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) mỗi ngày cũng tiếp nhận khoảng 40-50 ca bệnh sốt xuất huyết phải điều trị nội trú. So với cùng kỳ năm ngoái, cả số ca mắc và số ca bệnh nặng đều gia tăng. Những ca nặng tập trung ở các triệu chứng sốc xuất huyết, suy các cơ quan, tổn thương gan nặng…

Theo Bác sĩ Trần Ngọc Lưu, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, sốt xuất huyết năm nay có diễn biến phức tạp hơn. Trước đây, dịch bệnh thường xuất hiện theo mùa và tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam, tuy nhiên, hiện nay nhiều tỉnh thành đã ghi nhận hàng trăm đến hàng nghìn ca mắc, cho thấy phạm vi lưu hành của virus Dengue đang mở rộng nhanh chóng.

“Như mọi năm, thời điểm này sốt xuất huyết bắt đầu suy giảm rồi, nhưng năm nay số ca mắc vẫn ở mức cao. Từ đó, cho thấy dấu hiệu thay đổi mùa vụ của bệnh. Nhất là ở các tỉnh thành phía Bắc, đỉnh dịch không còn ở tháng 11 nữa, mà dịch chuyển xuống tháng 4 -5”, Bác sĩ Lưu nói.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa y tế dự phòng, điều trị, truyền thông và cả sự chung tay của cộng đồng để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật.

Trẻ mắc sốt xuất huyết có bệnh nền dễ dẫn đến các biến chứng nặng.

Trong đó, tiêm chủng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giảm gánh nặng bệnh và hỗ trợ hệ thống y tế ứng phó hiệu quả hơn trước nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Nhất là trong bối cảnh địa bàn hành chính sau sáp nhập mở rộng, quy mô hộ dân tăng.

PGS. TS. Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng viện Pasteur TP.HCM, cho biết: “Sau mưa, lũ, chúng ta càng hết sức cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát. Cần đề cao cảnh giác ở các vùng có số ca mắc cao, là điểm nóng có nguy cơ bùng phát dịch. Cần có sự phối hợp của cả hệ thống để đồng bộ các giải pháp phòng chống sốt xuất huyết một cách hiệu quả”.

Các chuyên gia cho biết, việc quản lý bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp do bệnh giờ đây lưu hành quanh năm và trên khắp cả nước. Biến đổi khí hậu đang góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sốt xuất huyết gia tăng. Chính vì vậy, công tác dự phòng cần được đẩy mạnh trên mọi mặt trận.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, để phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, người dân cần tập trung diệt muỗi và lăng quăng bằng cách loại bỏ nơi sinh sản của muỗi như lu, chậu cây cảnh...; đậy kín các dụng cụ chứa nước và thường xuyên thau rửa. Các vật dụng phế thải có thể đọng nước như chai lọ, lốp xe cũ cũng cần được thu gom, tiêu hủy.

Mỗi người nên mặc quần áo dài tay, ngủ màn cả ngày lẫn đêm, dùng kem hoặc bình xịt chống muỗi và lắp cửa lưới để ngăn muỗi vào nhà. Bên cạnh đó, tiêm vaccine là biện pháp an toàn, hiệu quả để bảo vệ cộng đồng.