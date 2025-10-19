Bé trai 7 tuổi bị sốt xuất huyết nặng được cứu sống ngoạn mục sau 3 tuần hồi sức

(VTC News) -

Trong những tuần gần đây, Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc sốt xuất huyết Dengue nặng kèm suy đa cơ quan. Trung bình mỗi ngày có khoảng 7-8 bệnh nhi phải hồi sức tích cực, trong khi toàn bệnh viện đang điều trị cho 70-80 ca.

Mới đây, các bác sĩ của khoa đã cứu sống bé trai L.T.D. (7 tuổi, quê An Giang) mắc sốt xuất huyết Dengue thể nặng, biến chứng hội chứng thực bào máu dẫn đến suy gan và suy thận nghiêm trọng.

Bệnh nhi nhập viện ngày 21/9 trong tình trạng sốt cao liên tục suốt 5 ngày, kèm nôn ói và đau bụng. Bé được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue thể cảnh báo ngày thứ 5, có yếu tố nguy cơ do dư cân, béo phì.

Dù được điều trị tích cực tại Khoa Sốt xuất huyết, bệnh diễn tiến nhanh, men gan tăng mạnh, buộc bác sĩ chuyển bé lên Khoa Hồi sức tích cực với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, tổn thương gan nghiêm trọng.

Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Tại khoa Hồi sức tích cực, bé tiếp tục sốt cao, chức năng gan tổn thương nặng hơn, xuất hiện hôn mê gan và suy thận cấp. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, cho thở máy, lọc máu liên tục, thay huyết tương, truyền N-acetyl cystein, chống phù não và truyền các chế phẩm máu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi mắc hội chứng thực bào máu với phản ứng viêm tăng mạnh, chỉ số ferritin gần 80.000 µg/L — trong khi mức trên 500 µg/L đã đủ tiêu chuẩn chẩn đoán.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định sử dụng Dexamethasone để chống viêm và kiểm soát hội chứng thực bào máu. Sau 24 giờ, tình trạng của bé cải thiện rõ rệt: hết sốt, chức năng gan dần ổn định.

Sau gần 3 tuần hồi sức tích cực, bệnh nhi hồi phục tốt, các chỉ số gan, thận và đông máu trở về bình thường. Hiện bé tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

PGS.TS Phạm Văn Quang – Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết Dengue tuy hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến nhanh, gây suy gan, thận, rối loạn đông máu và tử vong nếu không được phát hiện sớm. Khi bệnh nhi sốt cao liên tục trên 7 ngày kèm tổn thương gan, thận cần nghĩ tới hội chứng thực bào máu để điều trị kịp thời.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, số ca sốt xuất huyết đang gia tăng trong thời gian gần đây. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ sốt từ 2-3 ngày trở lên, có dấu hiệu xuất huyết, đau bụng, nôn ói nhiều, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.