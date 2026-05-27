Cổ động viên Arsenal và Man Utd đánh nhau gây chết người

Theo Cảnh sát Uganda, một cổ động viên Arsenal tử vong sau xô xát với nhóm người hâm mộ Manchester United. Vụ việc xảy ra đúng ngày Arsenal lên ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh, khi các cổ động viên "Pháo thủ" tại Uganda đổ ra đường ăn mừng.

Vụ việc xảy ra lúc 18h30 ngày 24/5 (giờ địa phương), chỉ ít giờ sau khi Arsenal đánh bại Crystal Palace 2-1 để chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại Hạng Anh. Tại Uganda, nơi Arsenal sở hữu lượng cổ động viên đông đảo, hàng trăm người tụ tập ngoài đường mừng chiến thắng.

Lực lượng Cảnh sát Uganda xác định nạn nhân là Denis, 34 tuổi, làm nghề lái xe ôm và sinh sống tại khu vực Bakuli. Theo kết quả điều tra ban đầu, Denis đã xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông tên Musiramu, người được xác định là cổ động viên của Man Utd.

Arsenal lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. (Nguồn: AP)

Nhà chức trách cho biết cuộc cãi vã sau đó leo thang thành xô xát. Nghi phạm bị cáo buộc đánh vào đầu Denis, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai truy bắt nghi phạm. Thi thể nạn nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Quốc gia Mulago để khám nghiệm tử thi.

Ngoại Hạng Anh có sức hút đặc biệt lớn tại Uganda. Người hâm mộ thường tụ tập đông đúc tại các điểm chiếu công cộng để cùng theo dõi các trận đấu. Tuy nhiên, sự kình địch giữa các nhóm cổ động viên nhiều lần dẫn đến các vụ bạo lực tại quốc gia Đông Phi này.

Tờ báo địa phương Nile Post nhận định vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về những cuộc ẩu đả xuất phát từ sự cạnh tranh trong bóng đá, đặc biệt tại các khu vực đô thị, nơi đông đảo người hâm mộ thường xuyên tập trung xem các trận đấu.