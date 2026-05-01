Thái Hòa: 'Tôi không phải ông hoàng phòng vé, phim tôi đóng vẫn lỗ như thường'

Sau 2 vai diễn tạo tiếng vang lớn vào năm ngoái là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Tử chiến trên không, diễn viên Thái Hoà tái xuất với Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo. Phim đang nhận được nhiều chú ý của khán giả vào mùa phim dịp lễ 30/4-1/5 năm nay.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, nam diễn viên có những chia sẻ về vai diễn mới cũng như áp lực về danh xưng "ông hoàng phòng vé" mà nhiều năm qua được khán giả đặt cho.

Đóng vai khổ "sướng hơn" vai giàu

Trong phim Anh Hùng, Thái Hoà đảm nhận vai chính Hùng - người cha đơn thân phải tìm mọi cách kiếm tiền chữa bệnh cho con gái. Ban đầu, nhân vật Hùng xu hướng phản ứng tiêu cực trước giông bão, nhưng chính những va vấp ấy lại nhào nặn nên hành trình chữa lành và thay đổi ngoạn mục.

Đối với anh, điều đọng lại sau mỗi bộ phim không phải là cảnh quay cụ thể nào, mà là cả quá trình "vật lộn" ở hậu trường để tìm ra cách thể hiện tốt nhất, hướng xử lý tinh tế nhất cho từng phân đoạn.

Thái Hoà tiếp tục có một vai ấn tượng trong phim điện ảnh "Anh Hùng".

Đáng chú ý, bộ phim đòi hỏi Thái Hoà phải thực hiện khá nhiều phân cảnh hành động, leo trèo mạo hiểm. Dù được ê-kíp hỗ trợ kỹ lưỡng với đầy đủ dây cáp và nệm bảo hộ, những cảnh quay va đập trên thang dây vẫn để lại cho anh không ít bầm dập.

"Những cảnh quay đó dù nằm trong mức kiểm soát nhưng vẫn đau chứ. Nhiều khi phải giả đau trên màn ảnh còn khó hơn là chịu nỗi đau thật ngoài đời, làm sao để khán giả khi xem cũng phải cảm nhận được độ 'thốn' của nhân vật", anh chia sẻ.

Khi được hỏi về cái "sướng" của nghề diễn viên vì được trải nghiệm đủ mọi thân phận từ giàu đến nghèo, Thái Hoà đưa ra góc nhìn hoàn toàn ngược lại. Với anh, đóng vai nhà giàu mới là nỗi khổ vì "lúc nào tóc tai cũng phải chỉn chu, quần áo phải giữ sạch sẽ, gọn gàng". Ngược lại, những vai diễn nghèo khổ, lấm lem lại cho anh không gian để "dễ thở" hơn, đi quay mệt có thể ngồi bệt ở bất cứ đâu mà không sợ hỏng tạo hình.

"Ví dụ đóng vai nhà giàu sẽ phải ăn tôm hùm, nghe thì thích thật, nhưng thực tế phải quay đi quay lại nhiều lần. Đã quay cận mặt thì phải ăn thật, mỗi góc máy lại ăn tiếp, diễn với bạn diễn cũng phải ăn. Thành ra có khi ăn đến mức không còn thấy ngon nữa", anh hài hước.

Chính vì thế, với dự án Anh Hùng, sự đơn giản, không cần trau chuốt hình ảnh cầu kỳ lại chính là cái "sướng" lớn nhất đối với nam diễn viên.

"Phim tôi đóng vẫn lỗ như thường"

Dù được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé" của điện ảnh Việt, Thái Hoà lại thể hiện sự khiêm tốn và cái nhìn thực tế về giá trị thương mại của bản thân. Nam diễn viên cho rằng công chúng yêu mến anh không phải vì đang cố xây dựng một hình mẫu hoàn hảo, mà chính thái độ làm nghề, sự nghiêm túc và tình yêu cháy bỏng với điện ảnh mới là thỏi nam châm giữ chân khán giả.

"Tôi không phải 'ông hoàng phòng vé' hay thần tượng gì cả. Danh xưng đó chỉ là khán giả ưu ái đặt cho. Tôi vẫn có nhiều bộ phim không được đón nhận và vẫn lỗ như thường", anh tâm sự.

Thái Hoà không nhận mình là "ông hoàng phòng vé".

Thái Hoà cho hay sự thành bại của bộ phim phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố từ kịch bản, cách kể chuyện và sự đồng điệu với cảm xúc của người xem. Trách nhiệm lớn nhất của anh là cống hiến hết mình cho vai diễn, còn việc bộ phim đi xa đến đâu là câu chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát.

Về kế hoạch chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất hay đạo diễn, Thái Hoà cho biết vẫn hưa có ý định. Anh từng nhen nhóm việc tự viết kịch bản, tự làm phim để tự do kể câu chuyện của mình, nhưng ngay lập tức gạt bỏ vì không muốn bản thân bị đè nặng bởi những áp lực ngoài lề.

"Tôi muốn làm nghề theo kiểu 'đi chơi', tức là mỗi ngày đi tìm một cách kể chuyện thú vị. Nhưng cứ mỗi lần có lời mời đóng phim là tôi lại muốn tập trung hoàn toàn cho việc diễn xuất, không muốn bị phân tâm bởi các vai trò khác", anh bộc bạch.

Không dạy mà làm bạn cùng các con

Trong phim Anh Hùng, Thái Hoà đóng vai người cha của 2 cô con gái. Ở ngoài đời, dù không lấy cảm xúc trực tiếp từ hai con để đưa vào nhân vật, song Thái Hoà thừa nhận chính các con đã dạy anh nhiều bài học đắt giá. Nhờ có các con, anh biết cách nhìn nhận lại bản thân và nói lời xin lỗi dễ dàng hơn.

"Với các con, tôi luôn thành thật, không bao giờ giấu điều gì. Nhờ con, tôi bây giờ dễ dàng nói xin lỗi, ngày xưa thì không. Bây giờ tôi làm điều đó dễ dàng, thoải mái hơn, dám xin lỗi con, dám nhận sai trước mặt các con.

Quan điểm của tôi là chọn cách làm bạn với các con. Có thể là bạn game, bạn đi uống cà phê... Tôi không nghĩ mình đang dạy con mà giống như mình đang học cùng tụi nhỏ", anh nói.

Bom - con trai Thái Hoà bắt đầu theo đuổi diễn xuất.

Nhắc đến Hồ Thái Thiên Minh (Bom) - con trai lớn từng gây ấn tượng với khán giả khi chạm ngõ điện ảnh trong Tử chiến trên không, Thái Hoà không giấu được sự tự hào pha lẫn sự cẩn trọng của một người đi trước. Anh trân trọng cái duyên khi con trai được làm việc cùng đạo diễn Hàm Trần, người đã khơi gợi được bản năng diễn xuất của Bom.

Anh nói: "Sau phim đó, cũng có một số bên muốn mời Bom tham gia tiếp vì thấy con có ngoại hình sáng. Tôi nghĩ, nếu chỉ xem như một cuộc dạo chơi thì được, còn nếu muốn đi đường dài thì phải học bài bản".

Nam diễn viên hé lộ Bom đang được theo học các khóa về sản xuất và kỹ năng điện ảnh, đồng thời chuẩn bị thử sức ở một vai chính mới.