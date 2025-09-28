Thái Hòa 'Tử chiến trên không': 'Đóng cảnh sinh tử, tôi nghĩ đến con trai'

(VTC News) -

Diễn viên Thái Hòa tái xuất màn ảnh với vai Long - tên không tặc trong bộ phim Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần. Nhân vật được khắc họa với nội tâm phức tạp, ánh mắt lạnh lùng và dã tâm khó đoán.

Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, nam diễn viên cho biết Long là kiểu phản diện dùng sự thâm hiểm và khả năng thao túng tâm lý để biến phi hành đoàn thành nạn nhân của nỗi ám ảnh, vừa bị hành hạ thể xác, vừa bị giày vò tinh thần.

Sau "Địa đạo", Thái Hoà tái xuất với vai Long - tên không tặc xảo quyệt, tàn bạo trong "Tử chiến trên không".

Anh phân tích thêm: “Ở Long có sự tàn bạo, quyết liệt nhưng không đủ nham hiểm, mưu mô. Bề nổi nhân vật của tôi là sự máu lạnh, bạo lực, nhưng bề chìm là tình thân, là gia đình. Long tàn bạo với tất cả, thậm chí là với đứa con của mình”.

Vì thế với những cảnh hành động, Thái Hòa không gặp quá nhiều khó khăn vì nhân vật không phải đánh đấm quá nhiều. Long chỉ là người thường, không phải dân võ thuật nên không mất nhiều công chuẩn bị.

Trong quá trình quay Tử chiến trên không, Thái Hòa thừa nhận anh đã không ít lần rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Có những phân đoạn nam diễn viên cảm thấy như thể mình sắp “đánh mất” vai diễn bởi áp lực đè nặng. Mỗi lần quay lại, anh lo sợ sự chậm trễ của bản thân khiến cả đoàn phim bị ảnh hưởng.

Thái Hòa gây ám ảnh với những phân cảnh tra tấn hai nữ tiếp viên hàng không Trinh (Kaity Nguyễn), Nhàn (Trâm Anh).

"Áp lực lớn nhất của tôi là quay cái gì mãi không được, tôi sợ là mình đang làm phiền mọi người nhiều quá. Tôi cứ trăn trở rằng vì mình mà đoàn phim bị chậm, reset tới lui, mất bao nhiêu công sức, thời gian.

Rồi một phần tôi để cái tôi của mình lấn át nhân vật. Tôi càng tức, càng muốn làm cho bằng được thì lại càng làm hỏng. Với một diễn viên, giây phút đó khủng khiếp lắm. Thật ra khi thả lỏng, nghĩ mọi chuyện đơn giản và tự nhiên thì lại có thể làm được dễ dàng.

Nhưng thời điểm đó, vì quá áp lực và nôn nóng, cái tôi cao nên dễ mất đi sáng suốt". Sau đấy có lúc tôi gần như phải buông xuôi. Hàm Trần bảo thôi để dựng shot khác. Tôi phải lấy hết can đảm xin được làm lại".

Khán giả rợn người với diễn xuất của Thái Hòa.

Anh gọi đó là may mắn, bởi chính sự hạ mình đã giúp anh tìm lại sự tự nhiên để hoàn thành vai diễn. "Nghề này vốn là vậy, đâu phải lúc nào cũng diễn tốt ngay lần đầu. Quan trọng là mình phải cho phép bản thân sai, rồi tìm được khoảnh khắc thật sự chạm tới nhân vật", Thái Hòa nói.

Anh cũng tiết lộ có cảnh đã phải xin quay lại 57 lần là khi Long đối diện với con trai Sửu (Bảo Định thủ vai). Đó không chỉ là khoảnh khắc phơi bày sự tàn ác mà còn khắc họa tình thân, giúp khán giả thấy Long vẫn còn chất người chứ không đơn thuần là kẻ bạo lực. Với anh, đây là cảnh khó nhất nhưng cũng đáng nhớ nhất.

"Long để đạt được mục đích mà bất chấp việc người khác phải trả giá cho mình. Nhưng khi chứng kiến con sắp mất, nhân vật cũng phải gục ngã. Ở cảnh Long ôm con khi kề cận cái chết, tôi tự nhiên nghĩ đến Bom - con trai tôi. Cảnh này với tôi rất quan trọng, vì nó là khoảnh khắc hiếm hoi cho người xem thấy Long cũng là con người, không phải chỉ biết giết chóc. Như vậy thì khán giả thấy ghét nhân vật của tôi, nhưng vẫn có chút gì đó cắn rứt", Thái Hoà nói.

Thái Hoà không thích danh xưng ''ông hoàng phòng vé''.

Trong Tử chiến trên không, Bom – con trai Thái Hòa lần đầu tham gia điện ảnh. Chia sẻ về con trai, Thái Hoà cho biết “Bom không đam mê điện ảnh. Bạn ấy chưa biết nghề này là gì… Việc tham gia phim này như là cái duyên đến, được Hàm Trần rủ rồi cho vô".

Nam diễn viên không can thiệp nhiều vào diễn xuất của con mà chỉ nhắc con đọc kĩ kịch bản, cố gắng thuộc thoại. "Còn chuyện diễn xuất thế nào phải để Hàm Trần, tôi không can dự", nam diễn viên chia sẻ.

Con trai Thái Hoà trong phim "Tử chiến trên không".

Thái Hòa cũng thẳng thắn khi nhắc đến danh xưng “ông hoàng phòng vé": "Ông hoàng là xưa người ta kêu tôi thôi. Giờ nhiều ông hoàng mới rồi. Tôi thấy cái danh xưng đó cũng ‘mệt’ lắm… Vai diễn đâu cần ông hoàng nào đâu, chỉ cần mình sống trọn vẹn với nó là được". Ở hiện tại, nam diễn viên không đặt nặng chuyện cát-sê hay danh hiệu mà điều anh thực sự quan tâm là tình yêu của khán giả.