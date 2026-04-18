Bí thư Hà Nội: Mỗi ngày Vành đai 1 chậm tiến độ, người dân thêm 1 ngày chịu ùn tắc, ô nhiễm

Chiều 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo tại hiện trường dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), Bí thư Trần Đức Thắng nhấn mạnh, dự án đường Vành đai 1 là tuyến trục xương sống, giải tỏa áp lực giao thông khu trung tâm, mở ra không gian phát triển mới, liên kết các khu vực quan trọng của Thủ đô.

Vì thế mỗi ngày chậm tiến độ là thêm một ngày người dân phải chịu cảnh ùn tắc, ô nhiễm, thời gian đi lại bị kéo dài, chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu Ban Quản lý dự án, các sở, ngành và các phường liên quan phải tập trung tối đa, rà soát lại toàn bộ khâu tổ chức thi công, chỉ rõ từng điểm nghẽn, từng vị trí vướng mắc, đề ra giải pháp cụ thể và thời hạn xử lý dứt điểm.

Theo đó, ông Thắng yêu cầu trước ngày 2/9 hoàn thành toàn bộ nền đường; hoàn thành thi công 2 cầu vượt trên tuyến trước ngày 31/12.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 1.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu cam kết bằng văn bản mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục chính, có kế hoạch thi công bù tiến độ, tăng ca, tăng kíp một cách khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng.

Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, nếu đơn vị nào không đáp ứng yêu cầu, năng lực yếu, thi công cầm chừng, sẽ kiên quyết xem xét điều chuyển, không vì bất kỳ lý do gì mà để công trình chậm trễ thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân hai bên tuyến.

Tại công trình hạng mục Xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt, Bí thư Hà Nội cho biết đây là tuyến thoát nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với khu vực Tây Hồ Tây và lân cận, nơi mật độ dân cư, chung cư cao tầng, trụ sở cơ quan, dịch vụ thương mại ngày càng lớn.

Nhấn mạnh nếu không hoàn thành đúng tiến độ, mỗi trận mưa lớn là người dân phải lo ngập úng, môi trường sinh hoạt, kinh doanh bị đảo lộn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền phường phải coi việc hoàn thành tuyến thoát nước này là nhiệm vụ cấp bách, gắn trực tiếp với an sinh, với niềm tin của Nhân dân.

Ông Trần Đức Thắng nêu rõ, trước ngày 30/4 phải xong hạng mục kênh dẫn thoát nước và trước ngày 15/5, phải hoàn thành vỉa hè khang trang, sạch đẹp.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công phải rà soát toàn bộ biện pháp tổ chức thi công, phải tính đến phương án thi công cuốn chiếu, thi công ban đêm, ngày nghỉ ở những đoạn có đủ điều kiện, nhằm rút ngắn thời gian chiếm dụng mặt đường, không để kéo dài tình trạng rào chắn, đường sá lồi lõm, bụi bẩn, gây nguy hiểm và bức xúc cho người dân.

Tất cả các vị trí đào lên phải có kế hoạch hoàn trả mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông trong từng ngày, từng tuần. Các sở, ngành liên quan, đặc biệt là đơn vị quản lý điện, nước, viễn thông, phải phối hợp chặt chẽ trong việc di dời hạ tầng kỹ thuật; không được vì thủ tục nội bộ, vì thiếu phối hợp mà làm chậm cả chuỗi công việc của dự án.

Tại dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 không chỉ là công trình thoát nước, “van điều tiết”, giảm úng ngập cho khu vực phía Tây Thành phố, mà còn là lá phổi xanh, không gian cảnh quan, nơi sinh hoạt cộng đồng cho hàng vạn người dân xã An Khánh và vùng phụ cận. Chúng ta chậm ở đây là chậm cả việc bảo vệ môi trường, cải thiện vi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu các ngành chuyên môn phải rà soát, hoàn thiện quy hoạch không gian xung quanh hồ theo hướng đồng bộ về hạ tầng giao thông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng, không gian sinh hoạt cộng đồng.

Hồ điều hòa khi hoàn thành phải trở thành điểm nhấn cảnh quan, một không gian xanh đúng nghĩa để người dân vui chơi, tập luyện, thư giãn, chứ không phải chỉ là một mặt nước đơn thuần.

Theo đó, ông Trần Đức Thắng chỉ rõ tiến độ phải hoàn thành công trình: Đến ngày 30/4 hoàn thành thi công phần hồ để vận hành khai thác chứa nước; trước ngày 30/6, phải hoàn thành cảnh quan xung quanh hồ để phục vụ Nhân dân.

Tại công trình xây dựng dự án kênh La Khê, Bí thư Trần Đức Thắng cho biết, kênh La Khê hiện nay vừa là tuyến thoát nước quan trọng, vừa là hình ảnh rất cụ thể về môi trường sống của người dân khu vực này.

Nếu kênh sạch, thông thoát, hai bên gọn gàng, cảnh quan đẹp thì đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, ngược lại, bị ô nhiễm, lấn chiếm, rác thải, ngập úng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt hằng ngày của nhân dân.

Vì vậy, việc cải tạo, chỉnh trang kênh La Khê không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị, liên quan đến niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Ông Thắng yêu cầu phường Hà Đông cùng Ban Quản lý dự án báo cáo rõ hiện trạng ô nhiễm, các điểm xả thải trực tiếp vào kênh, các trường hợp lấn chiếm hành lang, xây dựng trái phép, để từ đó xây dựng kế hoạch xử lý triệt để, có lộ trình, bước đi cụ thể. Các trường hợp vi phạm phải được kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm, không nể nang, không để tình trạng "nhờn luật", gây bức xúc trong Nhân dân.

Ông Trần Đức Thắng đặt ra cụ thể tiến độ thi công kênh La Khê: Đối với các gói thầu thi công kênh dẫn nước, phải hoàn thành trước ngày 30/4 để bảo đảm việc tiêu thoát nước ổn định đến Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; trước ngày 30/6 phải hoàn thành phần hạng mục cảnh quan.

Nhấn mạnh việc cải tạo kênh La Khê phải hướng tới hình thành một trục không gian xanh, sạch, an toàn, kết nối với các tuyến đường, khu dân cư hai bên, góp phần nâng cao giá trị bất động sản, cải thiện môi trường sống của Nhân dân, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu Ban Quản lý dự án, các sở, ngành chuyên môn cùng phường Hà Đông thực hiện phương án kè, nạo vét, làm đường dạo, cây xanh, chiếu sáng…một cách bài bản, đồng bộ; tiến độ từng hạng mục phải được công khai, giám sát chặt chẽ, để người dân cùng theo dõi, góp ý.

"Những tuyến đường vành đai, cây cầu vượt, hồ điều hòa, tuyến kênh chúng ta đang làm không phải chỉ để hoàn thành dự án, mà để đổi lấy những giờ đi lại bớt tắc, những khu phố bớt ngập, bầu không khí bớt ô nhiễm cho hàng triệu người dân Thủ đô", ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.