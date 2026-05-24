Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs Nam Định, vòng 24 V.League hôm nay 24/5

Cập nhật mới nhất Hà Nội 0 0 Nam Định Tiếp tục cập nhật Trận Hà Nội FC đấu với Nam Định bắt đầu lúc 19h15. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

Nam Định Nam Định đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 31 điểm (thắng 8, hòa 7, thua 8) và hiệu số bàn thắng-bàn thua là -1. Thất bại của Hải Phòng trước Đà Nẵng và CLB Công an TP.HCM bị Ninh Bình cầm hòa hôm qua (23/5) là cơ hội để đội bóng thành Nam vượt lên. Nam Định không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Đội vô địch mùa trước vừa thua liền 4 trận, thủng lưới ít nhất 2 bàn trong mỗi thất bại này. Tỷ lệ thắng của Nam Định trong 10 trận gần nhất chỉ đạt 40%. Trên sân khách, Nam Định cũng không thắng ở 3 trận gần nhất (hòa 1, thua 2).

Hà Nội FC Hà Nội FC đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 42 điểm (thắng 13, hòa 3, thua 7), ghi 44 bàn và thủng lưới 25 lần. Đội bóng Thủ đô cần chiến thắng để chiếm vị trí thứ ba của Ninh Bình, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí á quân. Trong 10 trận gần nhất, tỷ lệ thắng của Hà Nội FC là 70%. Thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell thua 3 trận trước Thanh Hóa, Hải Phòng và Thể Công Viettel - đều với tỷ số 0-1 và chơi trên sân khách (hoặc với tư cách đội khách). Khi làm chủ nhà, Hà Nội FC có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp.