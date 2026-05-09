Giá vàng hôm nay 9/5: Thế giới tăng mạnh, trong nước đi ngang

Giá vàng tăng vào hôm nay và đang trên đà tăng trong tuần khi thị trường phản ánh sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran, giúp xoa dịu những lo ngại rằng lạm phát cao sẽ dẫn đến lãi suất cao kéo dài.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, cho biết điều này có thể là dấu hiệu cho thấy tâm lý xung quanh cuộc chiến với Iran đang bắt đầu thay đổi.

“Điều đáng chú ý là những xung đột gần đây ở Trung Đông hầu như không ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro, cho thấy các nhà đầu tư đang xem những sự kiện này là những vấn đề được kiểm soát chứ không phải là vấn đề mang tính hệ thống. Sự thay đổi trong hành vi này đang giúp giá vàng ổn định ngay cả khi giá dầu và thị trường chứng khoán biến động độc lập với các mô hình khủng hoảng truyền thống”, ông nói.

Giá vàng thế giới tăng, trong nước duy trì ổn định. (Ảnh minh họa)

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết ông cũng nhận thấy sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư.

“Thị trường dường như không còn bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Trung Đông, với giả định rằng cả hai phía đều không còn muốn gây xung đột. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn chặng đường dài để đạt được một thỏa thuận hòa bình, cả hai bên đều đang tìm kiếm một thỏa thuận mà họ có thể gọi là thắng lợi. Làm thế nào để họ đạt được điều đó mới là câu hỏi lớn và là điều đang cản trở triển vọng hòa bình”, ông nói.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 9/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) - 167,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng (mua) - 167,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở 4.715 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, bà Amy Gower, chiến lược gia hàng hóa ngành kim loại và khai khoáng của Morgan Stanley, tiếp tục giữ quan điểm rằng giá vàng sẽ kết thúc năm ở khoảng 5.200 USD/ounce, cao hơn khoảng 10% so với mức hiện tại.

Trong ngắn hạn, xu hướng chủ đạo của vàng vẫn là tăng, đặc biệt khi giá thế giới đang duy trì trên vùng 4.700 USD/ounce.

Tuy nhiên, việc biên độ dao động quốc tế mở rộng cho thấy khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh bất ngờ là rất lớn. Nếu giá vàng thế giới không giữ được vùng hỗ trợ quanh 4.690 USD/ounce, thị trường trong nước có thể chịu áp lực điều chỉnh nhanh.

Ngược lại, nếu vàng quốc tế tiếp tục hướng tới vùng 4.750 USD/ounce, vàng trong nước nhiều khả năng sẽ còn neo ở vùng giá rất cao.