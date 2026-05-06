Giá vàng hôm nay 6/5: Hồi phục sau khi lao dốc

Giá vàng hồi phục khi các nhà đầu tư hy vọng vào một thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Trung Đông và tác động tiềm tàng của xung đột đối với lạm phát và kỳ vọng lãi suất.

Ở góc độ thị trường, nhu cầu vàng tại châu Á, đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ, vẫn duy trì ổn định, dù giá cao ảnh hưởng đến tiêu thụ trang sức. Theo Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô Nitesh Shah tại WisdomTree, nhu cầu không suy giảm mà chỉ chuyển dịch, khi vàng tiếp tục được coi là một dạng “tài sản đầu tư có thể đeo được”.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Công Hiếu).

Các nhà đầu tư tổ chức cũng đang có xu hướng gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục sau thời gian dài nắm giữ ở mức thấp. Vàng ngày càng được xem là một công cụ thay thế cho tài sản thu nhập cố định, trong bối cảnh thị trường trái phiếu đối mặt với nhiều biến động.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị kéo dài và xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng dự trữ vàng như một tài sản thanh khoản và trung lập tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý trong dài hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 6/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng (mua) - 165 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng (mua) - 165 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.568 USD/ounce, tăng 39 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia kỳ vọng cuộc chiến ở Trung Đông sắp kết thúc. Nếu đúng như dự đoán, giá vàng sẽ tăng lên 5.000 USD/ounce trong vài tuần, thậm chí cao hơn nữa.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Vùng hỗ trợ mạnh của vàng ở quanh mức 4.540 USD/ounce. Vàng đang gặp khó khăn dù đồng USD yếu đi – cho thấy xu hướng đi lên sẽ chưa thể mạnh mẽ trong thời gian tới.