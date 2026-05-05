CSGT làm việc với nữ tài xế để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng ô tô đang chạy

Sáng 5/5, mạng xã hội đăng tải clip phản ánh việc tài xế xe ô tô BKS 30B-300.xx khi đang chạy trên đường vừa lái xe, vừa để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng.

Sự việc được xác định xảy ra tại khu vực đường Xuân Khanh, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội.

Hình ảnh tài xế ô tô để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi xe đang di chuyển trên đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an phường Tùng Thiện rà soát, xác minh.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là chị N.T.P. (SN 1985, trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội).

CSGT làm việc với người điều khiển xe tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trong chiều 5/5, cơ quan công an mời chị N.T.P. đến trụ sở làm việc. Tại đây, chị P. thừa nhận khoảng 16h30 ngày 4/5, khi điều khiển xe trên tuyến Tỉnh lộ 414 theo hướng Xuân Khanh đi Suối Hai, do cháu nhỏ quấy khóc nên đã cho cháu ngồi vào lòng.

Qua làm việc, chị N.T.P. nhận thức rõ hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đội CSGT đường bộ số 9 đã lập biên bản đối với hành vi “chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe” theo quy định tại điểm m, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 168 ngày 26/12/2024 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, do quy định nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, nên đối với trường hợp này, lực lượng chức năng không ra quyết định xử phạt mà nhắc nhở, tuyên truyền, yêu cầu người vi phạm chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngồi cùng vị trí lái xe hoặc khu vực phía trước vô lăng khi xe đang di chuyển; cần bố trí chỗ ngồi phù hợp, sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế chuyên dụng, dây đai an toàn…) nhằm bảo đảm an toàn giao thông.