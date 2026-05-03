Giá vàng hôm nay 3/5: Đi ngang phiên cuối tuần

Giá vàng đang tiếp tục đối mặt với những lực cản đáng kể khi giá dầu tăng mạnh làm bùng lại áp lực lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải cân nhắc lại thời điểm nới lỏng chính sách tiền tệ, thậm chí tính đến khả năng tăng lãi suất.

Những gì từng được kỳ vọng là môi trường thuận lợi cho vàng trong năm 2026, lạm phát hạ nhiệt và sắp có các đợt cắt giảm lãi suất, nay đã nhanh chóng thay đổi.

Các ngân hàng trung ương đang chuyển sang lập trường thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi lạm phát do năng lượng gây ra làm phức tạp triển vọng kinh tế. Khả năng tăng lãi suất có thể chưa xảy ra, nhưng kỳ vọng về việc cắt giảm đã bị đẩy lùi, làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lãi.

Giá vàng hôm nay đi ngang. (Ảnh: Minh Đức)

Sự thay đổi này đã đủ khiến thị trường kim loại quý chao đảo. Vàng không còn được giao dịch đơn thuần như một tài sản trú ẩn an toàn; thay vào đó, nó ngày càng phản ứng mạnh với kỳ vọng lãi suất, và những kỳ vọng này đang diễn biến theo hướng bất lợi.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 3/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng (mua) - 166 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua) - 165,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.613 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết, mặc dù vàng vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn trên biểu đồ hằng ngày, nhưng về cơ bản thị trường vẫn lạc quan. Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tiếp tục tích trữ vàng khi xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.

Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, đang theo dõi khối lượng giao dịch nhiều hơn là diễn biến giá để tìm kiếm dấu hiệu về quỹ đạo tương lai của vàng.

“Tôi nghĩ chúng ta đang trong giai đoạn chờ đợi. Các nhà giao dịch không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta chỉ cần chờ xem mọi việc sẽ diễn biến thế nào”, ông nói và cho rằng vấn đề hiện tại mọi thứ đều bị chi phối bởi tin tức.