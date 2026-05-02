Các nhà phân tích cho biết, đợt điều chỉnh gần đây của vàng có thể phản ánh sự đảo chiều một phần của làn sóng đầu cơ - đã chi phối thị trường kim loại quý trong thời gian gần đây.

Đà tăng của vàng đã chậm lại trong những tháng gần đây khi tình hình ở Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất. Tuy nhiên, WB dự báo giá vẫn sẽ có thêm một năm tăng trưởng vững chắc.

Trong dự báo cập nhật, các nhà phân tích cho rằng giá vàng trung bình khoảng 4.700 USD/ounce trong năm nay, tăng 37% so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổ chức này dự kiến giá sẽ giảm 7% vào năm 2027.

Giá vàng hôm nay 2/5 quay đầu đi xuống.

Bên cạnh đó, giá vàng giảm do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong tuần này và đưa ra lập trường cứng rắn, khiến thị trường từ bỏ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 2/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng (mua) - 166 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua) - 165,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.613 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia thế giới, mặc dù vàng vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn trên biểu đồ hằng ngày nhưng về cơ bản thị trường vẫn lạc quan. Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tiếp tục tích trữ vàng khi xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.

“Tôi nghĩ chúng ta đang trong giai đoạn chờ đợi. Các nhà giao dịch không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta chỉ cần chờ xem mọi việc sẽ diễn biến thế nào”, Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, nhận định.