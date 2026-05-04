Giá vàng hôm nay 4/5: Tăng nhẹ, vẫn đối mặt nhiều lực cản 

Giá vàng tăng nhẹ nhưng vẫn đang tiếp tục đối mặt với những lực cản đáng kể khi giá dầu tăng mạnh làm bùng lại áp lực lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải cân nhắc lại thời điểm nới lỏng chính sách tiền tệ, thậm chí tính đến khả năng tăng lãi suất.

Những gì từng được kỳ vọng là môi trường thuận lợi cho vàng trong năm 2026 như lạm phát hạ nhiệt và sắp có các đợt cắt giảm lãi suất, nay đã nhanh chóng thay đổi.

Các ngân hàng trung ương đang chuyển sang lập trường thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi lạm phát do năng lượng gây ra làm phức tạp triển vọng kinh tế. Khả năng tăng lãi suất có thể chưa xảy ra, nhưng kỳ vọng về việc cắt giảm đã bị đẩy lùi, làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lãi.

Sự thay đổi này đã đủ khiến thị trường kim loại quý chao đảo. Vàng không còn được giao dịch đơn thuần như một tài sản trú ẩn an toàn. Thay vào đó, nó ngày càng phản ứng mạnh với kỳ vọng lãi suất, và những kỳ vọng này đang diễn biến theo hướng bất lợi.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Hội đồng Vàng Thế giới báo cáo rằng tổng nhu cầu vàng đã tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên lên 1.231 tấn, trong khi giá trị tăng vọt 74% lên mức kỷ lục 193 tỷ USD. Nhu cầu đầu tư tiếp tục chiếm ưu thế, với việc mua vàng thỏi và tiền xu tăng 42% lên 474 tấn - mức cao thứ hai trong lịch sử theo quý.

Sự tăng vọt về nhu cầu vàng vật chất, đặc biệt là từ châu Á, cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tìm đến vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn. Điều này cũng giải thích tại sao tâm lý lạc quan không sụp đổ, ngay cả khi giá cả đang ổn định.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 4/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng (mua) - 166 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 162,5 triệu đồng/lượng (mua) - 165,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.613 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 16 chuyên gia trả lời, trong đó chỉ 50% dự báo giá vàng tăng những ngày tới, 31% cho rằng giá vàng giảm và 19% nhận định kim loại quý đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, 79 nhà đầu tư tham gia trả lời với 46% kỳ vọng giá vàng tăng, 30% dự báo giảm và 24% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Số lượng nhà đầu tư tham gia khảo sát tuần này tăng cao hơn so với những tuần trước đó, phản ánh kim loại quý đang thu hút sự quan tâm trở lại.

Các chuyên gia kỳ vọng cuộc chiến ở Trung Đông sắp kết thúc. Nếu đúng như dự đoán, giá vàng sẽ tăng lên 5.000 USD/ounce trong vài tuần, thậm chí cao hơn nữa.

Ở chiều ngược lại, những chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới đã phân tích: Vùng hỗ trợ mạnh của vàng ở quanh mức 4.540 USD/ounce. Vàng đang gặp khó khăn dù đồng USD yếu đi - cho thấy xu hướng đi lên sẽ chưa thể mạnh mẽ trong thời gian tới.