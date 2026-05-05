Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Người Việt tại Ấn Độ là 'Đại sứ nhân dân'

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải cho biết, với khoảng hơn 1.200 người cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ luôn đoàn kết, gắn bó, được chính quyền và nhân dân sở tại tôn trọng.

Bà con luôn chấp hành tốt pháp luật, giữ gìn hình ảnh đẹp của người Việt Nam, đồng thời luôn hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tương trợ lẫn nhau và ủng hộ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai, khó khăn, cùng với đó, Đại sứ quán cũng luôn quan tâm hỗ trợ bà con về mọi mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Ấn Độ

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho rằng, với thị trường đông dân số 1 thế giới, quốc gia có sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, thông qua chuyến thăm Cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, một tầm cao mới, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ tăng cường hơn, bùng nổ hơn, sâu rộng hơn, thiết thực hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cũng khẳng định, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, nỗ lực triển khai kết quả của chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, qua đó góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Nói chuyện thân mật với bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm của Đoàn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Sau khi thông tin nhanh tới bà con tình hình kinh tế xã hội trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc.

Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các trí thức sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, chủ động kết nối với trong nước, tham gia vào các mạng lưới trí thức, chuyển giao công nghệ, đề xuất sáng kiến phục vụ phát triển Đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Đối với cộng đồng doanh nghiệp, người lao động, tôi mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước để góp phần kết nối thị trường, thúc đẩy thương mại, đầu tư các chuỗi cung ứng. Mỗi người Việt Nam tại Ấn Độ chính là một Đại sứ nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tôi cũng rất mong bà còn tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ, đồng thời cũng tích cực hội nhập, tôn trọng pháp luật và văn hóa của nước sở tại. Đối với các gia đình Việt - Ấn cần tiếp tục là những nhịp cầu sống nơi hai nền văn hóa Việt - Ấn giao thoa, lan tỏa và bền vững.

Tôi cũng đề nghị các hội đoàn tiếp tục củng cố các tổ chức, phát huy vai trò kết nối, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hướng về Tổ quốc”.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, đồng thời chăm lo tốt hơn công tác cộng đồng, tăng cường kết nối kiều bào với trong nước, tinh thần là các cơ quan đại diện không chỉ là cầu nối quan hệ giữa 2 nước mà còn phải là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng người Việt tại Ấn Độ.