U17 Indonesia bất ngờ đánh bại Trung Quốc, sáng cửa dự World Cup

Đội tuyển U17 Indonesia bắt đầu hành trình tại giải U17 châu Á 2026 (diễn ra tại Ả Rập Xê Út) bằng chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc. Đây là kết quả đầy bất ngờ bởi cách đây chưa lâu, đội bóng do chân sút lừng danh một thời Kurniawan Yulianto làm huấn luyện viên trưởng không vượt qua vòng loại giải U17 Đông Nam Á.

Các cầu thủ trẻ của Indonesia và Trung Quốc nhập cuộc với tốc độ cao. Đội bóng xứ vạn đảo gây sức ép bằng những pha tấn công nhanh ở 2 biên. Dù vậy, U17 Trung Quốc chỉ lúng túng trong ít phút đầu trước khi thiết lập hàng phòng ngự hiệu quả để ngăn chặn mối đe dọa từ đội bóng Đông Nam Á.

U17 Indonesia (áo đỏ) thắng U17 Trung Quốc. (Ảnh: AFC)

Sau hiệp đầu tiên hòa 0-0, U17 Trung Quốc đẩy cao đội hình và chơi tấn công. Hàng phòng ngự của U17 Indonesia liên tục đối mặt với các pha uy hiếp từ đối thủ. Điều này khiến đội bóng xứ vạn đảo gặp khó khăn và không thể chơi chủ động như ở nửa đầu trận đấu.

Tuy nhiên, trong thế trận bất lợi, U17 Indonesia phòng ngự tốt và tìm thấy cơ hội. Phút 68, đội bóng Đông Nam Á đưa bóng vào lưới đối thủ từ tình huống ném biên nhưng không được công nhận vì lỗi dùng tay chơi bóng

Khoảnh khắc quyết định của trận đấu diễn ra ở phút 87. Từ một pha phản công, Keanu Sanjaya ghi tên mình lên bảng tỷ số sau khi vượt qua hai hậu vệ Trung Quốc. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U17 Indonesia giành 3 điểm và đứng thứ hai tại bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Chiến thắng trước U17 Trung Quốc cũng mở ra cơ hội đi tiếp cho U17 Indonesia. Tại giải U17 châu Á 2026, các đội vào tứ kết giành quyền tham dự World Cup U17.

Ra sân sau U17 Indonesia, 2 đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á ở bảng A lại không có niềm vui tương tự. U17 Thái Lan thua U17 Tajikistan 0-2 trong trận đấu mà đội tuyển xứ chùa vàng phải nhận 1 thẻ đỏ. Trong khi đó, U17 Myanmar thất bại 0-4 trước U17 Ả Rập Xê Út.

Đêm nay (0h ngày 7/5), U17 Việt Nam thi đấu trận đầu tiên tại giải U17 châu Á 2026, gặp U17 Yemen. Sau đó, đại diện của bóng đá Việt Nam lần lượt gặp U17 Hàn Quốc và U17 UAE ở 2 lượt trận tiếp theo.