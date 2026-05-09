Nhận định bóng đá Sunderland vs Man Utd, vòng 36 Ngoại Hạng Anh ngày 9/5

Trận Sunderland đấu với Man Utd diễn ra lúc 21h ngày 9/5 là màn so tài của 2 đội bóng không còn nhiều áp lực về bảng xếp hạng. Siêu máy tính của Opta đánh giá cơ hội thắng của Sunderland và Man Utd là 25,5%-50,3%.

Nhận định Sunderland vs Man Utd

Man Utd chắc suất tham dự UEFA Champions League sau khi đánh bại Liverpool ở vòng 35. "Quỷ đỏ" xem như hoàn thành mục tiêu của mùa giải. Họ chỉ cần thêm điểm số để bảo vệ vị trí thứ 3. Đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick hơn đội xếp sau là Liverpool đến 6 điểm khi giải chỉ còn 3 vòng.

Man Utd vừa đánh bại Liverpool ở vòng 35. (Ảnh: Reuters)

Bruno Fernandes có 19 pha kiến tạo. Anh chỉ cần thêm 2 đường chuyền thành bàn nữa để phá kỷ lục cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại Hạng Anh. Điều này có thể tăng thêm động lực cá nhân cho các cầu thủ Man Utd. Bruno Fernandes sẽ cần các tiền đạo - cả Matheus Cunha, Bryan Mbeumo dều đang có phong độ tốt - tận dụng tối đa các cơ hội.

Man Utd thắng 10 trận trong 14 trận đấu gần nhất tính trên mọi đấu trường (2 hòa, 2 thua). Cổ động viên "Quỷ đỏ" có thể yên tâm về khả năng giành chiến thắng của đội nhà, nhất là khi đối thủ Sunderland có dấu hiệu sa sút trong thời gian gần đây.

Trên lý thuyết, Sunderland lẽ ra phải là đội có nhiều quyết tâm. Họ chỉ cách suất dự cúp châu Âu 4 điểm nhưng xen giữa vẫn còn tới 4 đối thủ. Đội chủ sân The Light ở thế bất lợi nhất và cũng không có thành tích tốt. Sunderland chỉ đạt tỷ lệ thắng 30% trong 10 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường.

Sunderland thua 4 trong 5 trận sân nhà gần nhất, cũng chưa thắng trận nào trong 28 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại Hạng Anh gặp các đội bóng nằm trong top 4 bảng xếp hạng. Họ chỉ thắng được 3 trong 33 lần chạm trán với Man Utd tại Premier League, thua tới 24 trận.

Thông tin lực lượng

Hậu vệ Ballard của Sunderland sẽ bắt đầu thụ án treo giò ba trận. Romaine Mundle (chấn thương gân kheo) tiếp tục vắng mặt. Nilson Angulo và Bertrand Traore đã tham gia tập luyện trong tuần này sau thời gian dài điều trị và có thể được điền tên vào đội hình thi đấu.

Bên kia chiến tuyến, Man United tiếp tục không có sự phục vụ của Matthijs de Ligt (chấn thương lưng). Khả năng ra sân của Benjamin Sesko còn bỏ ngỏ. Anh đang gặp vấn đề trong trận đấu với Liverpool và phải rời sân ở hiệp một. Trung vệ Lisandro Martinez sẽ trở lại đội hình xuất phát sau án treo giò ba trận.

Đội hình dự kiến

Sunderland: Roefs; Mukiele, O’Nien, Alderete, Reinildo; Granit Xhaka, Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee; Brobbey.

Manchester United: Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Martinez, Luke Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha; Sesko.

Dự đoán: Sunderland 1-3 Man Utd.