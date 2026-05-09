Nhận định bóng đá Liverpool vs Chelsea, vòng 36 Ngoại Hạng Anh ngày 9/5

(VTC News) -

Trận đấu sớm nhất của vòng 36 giải Ngoại Hạng Anh là cuộc đọ sức giữa Liverpool và Chelsea diễn ra lúc 18h30 ngày 9/5. Thuật toán mô phỏng của Opta dự đoán khả năng Liverpool giành chiến thắng là 51,5%, vượt trội so với Chelsea (25,7%).

Nhận định Liverpool vs Chelsea

Trận Liverpool đấu với Chelsea diễn ra trong bối cảnh cả 2 đội bóng đều có phong độ bất ổn và đang trong cuộc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Liverpool chưa chắc suất dự UEFA Champions League (Cúp C1) mùa tới trên lý thuyết. Trong khi đó, Chelsea cũng đang chật vật tìm đường dự Conference League.

Ở vòng 35, Liverpool vừa thua Man Utd với tỷ số 2-3 với màn thể hiện đáng thất vọng. Nếu đối thủ không mắc sai lầm, đội đương kim vô địch khó tìm được 2 bàn thắng trong bối cảnh chỉ có Dominik Szoboszlai chơi tốt.

Liverpool thua Man Utd 2-3 trước khi đấu với Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Thất bại trước Man Utd chính là ví dụ cho vấn đề của Liverpool ở mùa giải này. Về tổng thể, huấn luyện viên Arne Slot không tạo ra đủ mảng miếng tấn công để kết liễu đối thủ. Khi mất cả Mohamed Salah, Alexander Isak lẫn Hugo Ekitike, hàng công của Liverpool hoàn toàn vô hại trước vòng cấm của Man Utd.

Ngoài ra, sự sa sút của Alexis McAllister và Ryan Gravenberch ở tuyến giữa khiến đội chủ sân Anfield mất tính ổn định về khả năng kiểm soát trận đấu. Điều đó càng làm cho điểm yếu ở hàng phòng ngự của Liverpool lộ ra với phong độ sa sút rõ ràng của các trụ cột, trong khi người mới đến chưa đạt yêu cầu.

Dù vậy, tình hình của Liverpool vẫn khả quan hơn đối thủ tiếp theo của họ. Chelsea không phải đối thủ khó chơi ở thời điểm hiện tại. Đội bóng có biệt danh "The Blues" vừa trải qua 5 thất bại liên tiếp ở Ngoại Hạng Anh. Chuỗi hơn 500 phút không ghi bàn ở mọi đấu trường chỉ vừa kết thúc khi họ có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 trong trận thua Nottingham Forest vòng trước.

Chelsea vẫn trên đà sa sút chưa có điểm dừng. Huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane không mang đến làn gió mới nào cho đội chủ sân Stamford Bridge mà chỉ đơn thuần là phương án chắp vá. Cuộc khủng hoảng niềm tin với Chelsea còn đáng sợ hơn chuyện họ mất nhiều cầu thủ vì chấn thương. Giờ đây, việc tìm kiếm một suất dự cúp châu Âu dù là UEFA Conference League đã là một thành công với đội bóng này.

Chelsea sẽ cố gắng phòng ngự chắc chắn trước Liverpool rồi mới có thể nghĩ về bàn thắng. Liam Delap, Joao Pedro và cả Cole Palmer với phong độ kém thời gian gần đây cũng không mang đến nhiều hy vọng cho những pha đáp trả, kể cả khi Liverpool phòng ngự không phải là chắc chắn.

Chelsea không có phong độ tốt. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng

Đội chủ nhà Liverpool tiếp tục thiếu vắng bộ đôi tiền đạo Hugo Ekitike (gót chân Achilles) và Alexander Isak (háng). Florian Wirtz và Ibrahima Konate đều không tập luyện vào thứ Tư vì lý do chưa được tiết lộ. Alisson Becker (chưa rõ lý do) và Giorgi Mamardashvili (chấn thương đầu gối) cũng không thể ra sân.

Mohamed Salah (đùi), Wataru Endo (mắt cá chân), Giovanni Leoni (đầu gối) và Conor Bradley (đầu gối) tiếp tục vắng mặt.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea đau đầu khi tiền đạo trẻ Jessy Derry gặp chấn thương nặng. Thủ thành Robert Sanchez cũng không thể ra sân.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV McFarlane thừa nhận rằng Pedro Neto và Alejandro Garnacho khó có thể bình phục chấn thương để ra sân. Jamie Gittens (đùi), Estevao Willian (đùi) và Mykhaylo Mudryk (bị cấm thi đấu vì doping) sẽ không có tên trong danh sách đăng kí.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Woodman; Curtis Jones, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Kerkez; Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Frimpong, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Cody Gakpo.

Chelsea: Jorgensen; Reece James, Levi Colwill, Chalobah, Marc Cucurella; Santos, Caicedo, Romeo Lavia; Enzo Fernandez; Joao Pedro, Liam Delap.

Dự đoán: Liverpool 2-1 Chelsea.