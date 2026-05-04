Cầu thủ Chelsea bất tỉnh, đi cấp cứu ngay lần đầu ra sân ở Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Khán giả theo dõi trận Chelsea đấu với Nottingham Forest tối 4/5 trên sân Stamford Bridge (London, Anh) chứng kiến khoảnh khắc đáng sợ. Cầu thủ Jesse Derry (18 tuổi) của Chelsea chấn thương nặng, phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm mạnh với Zach Abbott (Nottingham Forest).

Trận đấu đầu tiên của Jesse Derry tại giải Ngoại Hạng Anh kết thúc đau đớn ở phút 44. Cầu thủ của Chelsea và Zach Abbott (19 tuổi) cùng nhảy lên tranh bóng trong tình huống phạt góc. Sau khi va đầu vào nhau và ngã ra sân, cả hai cầu thủ trẻ đều không thể tiếp tục thi đấu. Pha bóng nguy hiểm đến mức các đài truyền hình tại Anh không phát lại tình huống này.

Jesse Derry và Zach Abbott cùng nằm sân sau pha va chạm mạnh. (Ảnh: Reuters)

Đội ngũ y tế lập tức vào sân chăm sóc cho cả Derry và Abbott. Trong khi Abbott có thể tự đứng dậy được để rời sân nhường chỗ cho đồng đội Neco Williams, Derry nằm sân lâu hơn. Nhân viên y tế cho cầu thủ của Chelsea thở bình oxy và đeo nẹp cố định vùng cổ trước khi đưa anh lên cáng ra ngoài, đến thẳng bệnh viện.

Trọng tài Anthony Taylor xác định đây là tình huống Abbott phạm lỗi. Ông cho Chelsea hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Cole Palmer không đánh bại được thủ môn của Nottingham Forest là Matz Sels.

Derry rời sân bằng cáng và được đưa thẳng đến bệnh viện. (Ảnh: Reuters)

Chấn thương của Derry và pha đá hỏng phạt đền của Cole Palmer khép lại hiệp đấu đáng quên cho Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge thủng lưới 2 bàn khi trận đấu mới diễn ra 15 phút.

Taiwo Awoniyi ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ hai. Không lâu sau đó, VAR giúp Nottingham Forest có quả phạt đền và Igor Jesus tận dụng thành công để nâng tỷ số lên 2-0.

Derry là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Chelsea ở hiệp một. Anh thi đấu nổi bật bên hành lang cánh trái trước khi phải rời sân vì chấn thương nặng.