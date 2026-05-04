U17 nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-3, đứng sau Thái Lan

Tối 4/5, U17 nữ Việt Nam đấu với U17 nữ Trung Quốc ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026. Trước đội chủ nhà vượt trội về nhiều mặt, U17 nữ Việt Nam không thể giành điểm. Các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko thất bại 0-3 sau 2 hiệp.

U17 nữ Việt Nam (áo đỏ) thua U17 nữ Trung Quốc. (Ảnh: AFC)

Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Trung Quốc diễn ra một chiều. Chỉ có đội chủ nhà tấn công, trong khi các cầu thủ trẻ Việt Nam tập trung chống đỡ. Các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko hiếm khi dẫn bóng qua vạch giữa sân.

U17 nữ Việt Nam phòng ngự không tồi ở trận đấu này. Nguyễn Thị Ngọc Ánh và đồng đội lùi sâu, giữ đội hình chặt chẽ để bịt kín các khoảng trống mà đối thủ có thể xuyên phá vào vòng cấm. U17 nữ Trung Quốc không có nhiều tình huống phối hợp vào vòng cấm dứt điểm.

Thử thách lớn đến với U17 nữ Việt Nam từ những pha bóng bổng, đặc biệt là phạt góc. Đây là lúc U17 nữ Trung Quốc tận dụng ưu thế về thể hình và khả năng tranh chấp. Ju Zhitong và cầu thủ vào sân ở hiệp 2 là Cheng Wandi ghi 2 bàn từ những pha phạt góc.

Bàn thắng còn lại của U17 nữ Trung Quốc cũng là tình huống U17 nữ Việt Nam hoàn toàn không theo kịp đối thủ trong pha đua sức. Zhitong bứt lên trước khung thành và đón quả tạt từ cánh trái của đồng đội, dứt điểm chạm một vào lưới.

Thất bại 0-3 trước U17 nữ Trung Quốc khiến U17 nữ Việt Nam tạm rơi xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, sau U17 nữ Thái Lan. Ở lượt cuối, thầy trò huấn luyện viên Masahiko cần thắng U17 Myanmar.

U17 Việt Nam 0-3 U17 Trung Quốc 16' Zhitong 32' Zhitong 49' Wandi

Đội hình U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Trung Quốc

U17 nữ Việt Nam: Trần Thị Cẩm My (12), Hoàng Thị Giang (3), Hà Yến Nhi (5), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (5), Phan Thị Thu Phương (7), Nguyễn Thị Linh Chi (9), Nguyễn Thị Minh Ánh (10), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (11), Đỗ Thị Hà Vi (19), Nguyễn Anh Thư (2), Trần Thị An (23).

U17 nữ Trung Quốc: Bai Shuling (12), Cai Xinlin (3), Chen Jiachun (4), Zhao Siqing (8), Liu Yuxi (11), Li Yaqi (14), Xu Xiaotang (15), Wu Yuchen (18), Liu Yuchen (19), Ju Zhitong (20), Yang Ruixue (23).