Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Trung Quốc, giải U17 nữ châu Á ngày 4/5

Trận đấu U17 nữ Việt Nam đấu với Trung Quốc thuộc giải U17 nữ châu Á 2026 diễn ra lúc 18h30 hôm nay 4/5. Đây là trận thứ hai của U17 nữ Việt Nam tại giải đấu, có độ khó được đánh giá cao nhất đối với thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko ở vòng bảng. Đối đầu với chủ nhà có lực lượng mạnh, lợi thế tinh thần từ sự ủng hộ của cổ động viên sẽ là thử thách cực đại với U17 nữ Việt Nam.

Nhận định U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Trung Quốc

Thể thức của vòng chung kết U17 nữ châu Á tạo điều kiện cho các đội bóng tầm trung như U17 nữ Việt Nam nghĩ về tấm vé đi tiếp. Có 12 đội bóng được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất - nhì mỗi bảng và hai đội xêp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. 4 đội bóng vào bán kết giành quyền tham dự FIFA U17 nữ World Cup.

U17 nữ Việt Nam thi đấu kiên cường trong ngày ra quân.

Phần thưởng quý giá này thúc đẩy các liên đoàn thành viên mang đến những cầu thủ tốt nhất của mình đến giải đấu năm nay. Chỉ trong ngày ra quân, cục diện bảng A phần nào đã lộ diện. U17 nữ Trung Quốc - đội chủ nhà thể hiện sức mạnh với chiến thắng 6-0 trước U17 nữ Myanmar - đội bóng hàng đầu Đông Nam Á.

Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước "người hàng xóm" U17 nữ Thái Lan. Màn rượt đuổi tỉ số giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ diễn ra hấp dẫn đến giây phút cuối cùng. U17 nữ Việt Nam hai lần bị đối thủ vươn lên dẫn trước và đều thành công giữ được tỉ số hòa sau nhiều nỗ lực đáng khen ngợi.

Cũng cần nhìn nhận rằng, chuyến tập huấn Nhật Bản cải thiện đáng kể trình độ chuyên môn, thể lực cũng như kinh nghiệm cho Yến Linh và đồng đội. Chính vì vậy, U17 nữ Việt Nam vẫn duy trì được cường độ chơi bóng cao, khiến Thái Lan gặp không ít thử thách trong quãng thời gian cuối trận đấu. Bàn thắng của Minh Ánh được coi như sự đền đáp xứng đáng cho quyết tâm của các cô gái trẻ.

Trở lại với trận đấu gặp Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam hiểu rằng cần phải tập trung toàn lực cho mặt trận phòng ngự. U17 nữ Việt Nam có thể mơ về tấm vé đi tiếp từ một vị trí thứ Ba có thành tích tốt nhất. Việc hạn chế số bàn thua trở thành mục tiêu quan trọng với huấn luyện viên Okiyama Masahako.

Tuy nhiên, U17 nữ Trung Quốc cho thấy sức tấn công đáng nể với nhiều phương án đa dạng. Nhưng nếu duy trì sự tập trung đủ tốt, một trận hòa hoặc trận thua với tỉ số tối thiểu là kết quả tích cực với U17 nữ Việt Nam.

Đội hình dự kiến

U17 nữ Trung Quốc: Niu Ziqi, Li Yaqi, Yang Yuxuan, Cai Xinlin, Xu Yue, Xu Xiaotang, Zheng Niman, Liu Yuxi, Yang Lan, Wang Chenxi, Huang Qiuyi.

U17 nữ Việt Nam: Cẩm My, Yến Linh, Linh Chi, Trần Thị An, Yến Nhi, Thu Phương, Minh Ánh, Ngọc Ánh, Hải Yến, Hồng Thái, Anh Thư.

Dự đoán: U17 nữ Trung Quốc 2-0 U17 nữ Việt Nam.