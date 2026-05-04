Kết quả Chelsea 1-3 Nottingham Forest: Derry nhập viện, Palmer đá hỏng phạt đền

Tối 4/5, Chelsea đấu với Nottingham Forest trên sân nhà Stamford Bridge (London, Anh) ở vòng 35 giải Ngoại Hạng Anh. Kết thúc hiệp một, Nottingham Forest dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Taiwo Awoniyi và Igor Jesus.

Dù chưa chắc chắn trụ hạng, Nottingham Forest tung ra sân đội hình có nhiều xáo trộn nhằm giữ sức cho trận bán kết lượt về Europa League. Điều bất ngờ là đội khách sớm dẫn trước 2-0 khi trận đấu mới diễn ra 15 phút.

Taiwo Awoniyi ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ hai. Không lâu sau đó, VAR giúp Nottingham Forest có quả phạt đền và Igor Jesus tận dụng thành công để nâng tỷ số lên 2-0.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Chelsea trong hiệp một lên tới 68%. Đội chủ nhà tung ra 9 pha dứt điểm, 3 lần trúng đích nhưng không thể ghi bàn.

Hiệp đấu đáng thất vọng của Chelsea khép lại khi Cole Palmer đá hỏng quả phạt đền. Trước đó, đội chủ nhà cũng trải qua những phút bàng hoàng với chấn thương của Shaun Derry. Cầu thủ này nằm bất động sau pha va chạm rất mạnh với Zach Abbott khiên cả 2 phải rời sân.

Đầu hiệp 2, Awoniyi lại ghi bàn giúp Nottingham Forest dẫn trước 3-0. Chelsea vẫn áp đảo nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ.

Joao Pedro ghi bàn không được công nhận ở phút 73 nhưng cuối cùng vẫn có pha lập công trong thời gian bù giờ. Chelsea thua 1-3 chung cuộc. Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của Chelsea ở giải Ngoại Hạng Anh.

Chelsea 1-3 Nottingham Forest 2' Awoniyi 15' Jesus 52' Awoniyi Pedro 90+3'

Đội hình Chelsea vs Nottingham Forest

Chelsea: Robert Sanchez (1), Marc Cucurella (3), Tosin Adarabioyo (4), Trevoh Chalobah (23), Malo Gusto (27), Moises Caicedo (25), Romeo Lavia (45), Shaun Derry (55), Enzo Fernandez (8), Cole Palmer (10), Joao Pedro (20).

Nottingham Forest: Matz Sels (26), Luca Netz (25), Morato (4), Cunha (23), Zach Abbott (44), James McAtee (24), Nicolas Dominguez (16), Ryan Yates (22), Dilane Bakwa (29), Taiwo Awoniyi (9), Igor Jesus (19).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận đấu giữa Chelsea và Nottingham Forest, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/bàn thua Điểm 1 Arsenal 35 67:26 76 2 Man City 33 66:29 70 3 Man Utd 35 63:48 64 4 Liverpool 35 59:46 58 5 Aston Villa 35 48:44 58 6 Bournemouth 35 55:52 52 7 Brentford 35 52:46 51 8 Brighton 35 49:42 50 9 Chelsea 35 54:48 48 10 Fulham 35 44:49 48 11 Everton 34 41:41 47 12 Sunderland 35 37:46 47 13 Newcastle United 35 49:51 45 14 Leeds United 35 47:52 43 15 Crystal Palace 34 36:42 43 16 Nottingham 35 44:46 42 17 Tottenham 35 45:54 37 18 West Ham 35 42:61 36 19 Burnley 35 35:71 20 20 Wolves 35 25:63 18