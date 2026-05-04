CLB Hải Phòng chọn xong người thay HLV Chu Đình Nghiêm

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC New xác nhận ông Chu Đình Nghiêm chính thức rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hải Phòng. Ông tạm thời đảm nhiệm chức danh giám đốc kĩ thuật của đội bóng đất cảng.

Quyết định này đã được đưa ra từ trước chuyến làm khách của Hải Phòng trên sân Hoàng Anh Gia Lai. Khi đó, nhiều cầu thủ Hải Phòng xúc động và muốn có một chiến thắng ngay tại sân Pleiku để chia tay người thầy. Tuy nhiên, họ chỉ có được 1 điểm trước đội bóng phố núi.

Kế hoạch của đội bóng đất cảng lại thay đổi khi ông Nghiêm làm nhiệm vụ thêm một trận đấu. Đó là thất bại trước CLB Công an Hà Nội ngay trên sân nhà.

HLV Đặng Văn Thành dẫn dắt CLB Hải Phòng.

Cũng trong tuần này, CLB Hải Phòng quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Thành vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Thời gian trước đó, có thời điểm ông Thành đã làm trợ lý cho đàn anh Chu Đình Nghiêm ở chính đội Hải Phòng trước khi nghỉ việc.

HLV Đặng Văn Thành trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hải Phòng và được xem như niềm tự hào của sân Lạch Tray. Ông cũng từng là một trong những tiền đạo tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, cựu danh thủ này từng vừa thi đấu vừa làm huấn luyện viên tạm quyền thời gian ngắn cho CLB Hải Phòng khi bước sang tuổi 25.

Trong sự nghiệp, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm để lại dấu ấn mạnh mẽ với 3 chức vô địch V.League, 2 cúp Quốc gia và 3 Siêu cúp Quốc gia cùng Hà Nội FC. Chiến lược gia sinh năm 1972 đưa đội bóng thủ đô lên một tầm cao mới sau triều đại của người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng. Hà Nội FC cũng tiến rất xa tại AFC Cup khi vào đến trận chung kết liên khu vực gặp đội 25.4 của CHDCND Triều Tiên.

Đến giai đoạn gia nhập CLB Hải Phòng, ông Nghiêm tiếp tục xây dựng đội bóng này thành tập thể đáng gờm khi về nhì ở V.League 2022. Đây là mùa giải mà Hải Phòng đua vô địch với chính Hà Nội FC trong một thời gian dài trước khi hụt hơi ở những vòng cuối.

Những năm tiếp theo, Hải Phòng chỉ là đội bóng trung bình khá nhưng định hình được lối chơi đẹp mắt, hấp dẫn và để lại dấu ấn đậm nét với người hâm mộ.