HLV Chu Đình Nghiêm sắp chia tay CLB Hải Phòng

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã đạt được thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Ninh Bình sau khi V.League 2025-2026 khép lại. Đội bóng cố đô từng tiếp cận và bày tỏ mong muốn chiêu mộ nhà cầm quân này từ sau Tết Nguyên đán nhưng ông Nghiêm từ chối chấm dứt hợp đồng với Hải Phòng ngay ở thời điểm đó.

Cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội có nguyện vọng gắn bó với đội chủ sân Lạch Tray ít nhất đến hết mùa giải năm nay. Câu lạc bộ Ninh Bình chấp nhận chờ đợi và bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành dẫn dắt tạm quyền, sau đó lại đăng ký huấn luyện viên là ông Bae Ji-won.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia tay Hải Phòng.

Trong sự nghiệp, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm để lại dấu ấn mạnh mẽ với 3 chức vô địch V.League, 2 cúp Quốc gia và 3 Siêu cúp Quốc gia cùng Hà Nội FC. Chiến lược gia sinh năm 1972 đưa đội bóng thủ đô lên một tầm cao mới sau triều đại của người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng. Hà Nội FC cũng tiến rất xa tại AFC Cup khi vào đến trận chung kết liên khu vực gặp đội 25.4 của CHDCND Triều Tiên.

Đến giai đoạn gia nhập CLB Hải Phòng, ông Nghiêm tiếp tục xây dựng đội bóng này thành tập thể đáng gờm khi về nhì ở V.League 2022. Đây là mùa giải mà Hải Phòng đua vô địch với chính Hà Nội FC trong một thời gian dài trước khi hụt hơi ở những vòng cuối.

Những năm tiếp theo, Hải Phòng chỉ là đội bóng trung bình khá nhưng định hình được lối chơi đẹp mắt, hấp dẫn và để lại dấu ấn đậm nét với người hâm mộ.

Chính huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng xác nhận việc ngày ông rời Hải Phòng không còn xa nữa. Đồnh thời, ông Nghiêm tin rằng Ninh Bình là một địa chỉ phù hợp để nhà cầm quân này thể hiện tài năng, trở lại đường đua vô địch sau nhiều năm quanh quẩn ở giữa bảng xếp hạng.