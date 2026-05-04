Phó Thủ tướng yêu cầu kéo giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất có thể

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 4/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là chỉ đạo hệ thống ngân hàng giảm lãi suất cho vay thời gian qua.

“Tôi đánh giá rất cao Ngân hàng Nhà nước đã rất quyết liệt trong việc chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất cho vay”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu kéo giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất.

Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu các giải pháp thời gian tới phải hiệu quả hơn và thực chất hơn, nhất là với lãi suất cho vay - yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp.

“Chúng ta phải bảo đảm làm sao mức lãi suất cho vay thấp nhất có thể”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu ưu tiên tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ trách nhiệm chia sẻ từ phía hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng thương mại phải chia sẻ nhiều hơn. Ngân hàng Nhà nước cần hỗ trợ để kéo chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay xuống.

Trước đó, báo cáo tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian qua cơ quan này đã chủ động điều hành nhằm giữ mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh kịp thời sau những biến động của thị trường.

Theo Thống đốc, lãi suất tiền gửi bình quân hiện khoảng 6%, tăng khoảng 0,77% so với đầu năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay phát sinh mới ở mức khoảng 8,38%, tăng khoảng 0,3% so với đầu năm nhưng giảm 0,44% so với các năm trước.

“Xu hướng chung là giảm và có sự chia sẻ giữa ngân hàng với doanh nghiệp”, Thống đốc nhấn mạnh.

Lý giải về việc duy trì lãi suất huy động ở mức “vừa phải”, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết điều này không chỉ nhằm bảo đảm cân đối nguồn vốn trong nước mà còn góp phần ổn định thị trường ngoại hối.

Trong bối cảnh lãi suất VND thấp, người dân và doanh nghiệp có thể chuyển sang nắm giữ USD, gây áp lực lên tỷ giá. Do đó, việc điều hành lãi suất phải gắn chặt với mục tiêu ổn định tiền tệ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, diễn biến thị trường ngoại tệ thời gian gần đây ghi nhận tín hiệu tích cực khi cán cân ngoại tệ được cải thiện. Tỷ giá hiện được điều hành linh hoạt, giao dịch quanh mức 23.449 đồng/USD, tăng nhẹ khoảng 0,22% so với đầu năm.

Thống đốc Phạm Đức Ấn cho rằng cách điều hành này đã góp phần bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối trong bối cảnh nhiều biến động.

Không chỉ dừng ở công cụ lãi suất và tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước cũng tham gia hỗ trợ chính sách tài khóa, trong đó có việc hoàn trả phần lãi suất mà các ngân hàng thương mại đã ứng trước để hỗ trợ nền kinh tế.

“Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến và điều hành chính sách tiền tệ phù hợp”, ông Phạm Đức Ấn khẳng định.