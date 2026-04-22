Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior

Tối 22/4, CLB Chelsea thông báo sa thải HLV trưởng Liam Rosenior.

Brighton 3-0 Chelsea.

Thông báo của CLB Chelsea viết, "chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Liam và đội ngũ của ông vì những nỗ lực trong suốt thời gian gắn bó với câu lạc bộ. Liam luôn thể hiện sự chính trực và chuyên nghiệp cao nhất kể từ khi được bổ nhiệm giữa mùa giải.

Đây không phải là quyết định mà câu lạc bộ đưa ra một cách dễ dàng, tuy nhiên kết quả và màn trình diễn gần đây đã không đạt được tiêu chuẩn cần thiết trong khi mùa giải vẫn còn rất nhiều mục tiêu phía trước. Toàn thể nhân viên CLB Chelsea chúc Liam mọi thành công trong tương lai".

HLV Liam Rosenior.

Chelsea cũng thông báo HLV Calum McFarlane sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải, trong nỗ lực giành vé tham dự cúp châu Âu và tiến xa hơn tại FA Cup.

Liam Rosenior bị sa thải sau chưa đầy bốn tháng nắm quyền, sau trận thua 0-3 trước Brighton đêm qua. Rosenior được Chelsea bổ nhiệm vào ngày 6/1 sau sự ra đi bất ngờ của Enzo Maresca vào ngày đầu năm mới. Huấn luyện viên 41 tuổi này gia nhập The Blues từ Strasbourg, ký hợp đồng 5,5 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

Mặc dù có hợp đồng dài hạn, Chelsea đã sa thải huấn luyện viên này chỉ sau 23 trận đấu dẫn dắt đội bóng. Thành tích của Liam trong 23 trận đấu vừa qua cùng Chelsea là thắng 11, hoà 2, thua 10.

Quyết định sa thải HLV Rosenior diễn ra chỉ vài ngày sau khi đồng chủ sở hữu Chelsea, Behdad Eghbali, nhấn mạnh rằng câu lạc bộ đang nỗ lực để có được sự ổn định ở vị trí huấn luyện viên.

"Chính sách của chúng tôi là không thay đổi huấn luyện viên trưởng giữa mùa giải", Eghbali nói tuần trước tại Los Angeles. "Tất nhiên, bạn sẽ xem xét và chịu trách nhiệm không chỉ về huấn luyện viên, mà cả ban quản lý, nhưng thông thường là vào mùa hè, chứ không phải giữa mùa giải.

Đó không phải là sự thay đổi mà chúng tôi muốn thực hiện (sự ra đi của Enzo Maresca). Đó là một sự thay đổi có tác động tiêu cực đến mùa giải, khi bạn thay đổi hệ thống và nhân sự, và đó là điều chúng tôi phải vượt qua.

Chúng tôi vẫn còn 6 trận đấu ở Ngoại hạng Anh và một trận bán kết FA Cup sắp tới. Vì vậy, hy vọng câu chuyện của mùa giải này vẫn chưa kết thúc, và chúng ta còn rất nhiều điều để chiến đấu.

Tôi nghĩ điều quan trọng là sự ổn định, và thẳng thắn mà nói, việc đạt được sự ổn định ở vị trí huấn luyện viên là một trong những điều chúng ta chưa làm tốt, và đó là điều chúng ta đang nỗ lực để cải thiện".

Chelsea hiện còn cơ hội vô địch FA Cup song đã gần như hết cơ hội cạnh tranh vào top 4 tại Ngoại hạng Anh.