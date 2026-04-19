Man Utd đánh bại Chelsea, tiến gần hơn với tấm vé tham dự Champions League

Video: Chelsea 0-1 Man Utd

Rạng sáng 19/4, Manchester United giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge, vòng 33 Ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Matheus Cunha, giúp Man Utd tiến sát vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.

Ngay từ hiệp một, Chelsea đã có không ít cơ hội đáng chú ý. Estevao suýt mở tỷ số với cú dứt điểm dội cột dọc, còn Enzo Fernandez cũng có khoảng trống thuận lợi nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, Chelsea lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng và phải trả giá. Phút 43, từ pha căng ngang chuẩn xác của Bruno Fernandes, Matheus Cunha dứt điểm gọn gàng, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Alejandro Garnacho đã gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn trước đội bóng cũ của mình. (Nguồn: Sky Sports)

Sang hiệp hai, Chelsea vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Ngay trước phút 60, Liam Delap có pha đánh đầu đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Không lâu sau, Wesley Fofana cũng có tình huống tương tự, nhưng kết cục vẫn không thay đổi khi bóng tiếp tục từ chối đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Manchester United chủ động chơi phòng ngự phản công và bảo vệ thành quả. Dù phải chắp vá hàng thủ, với Ayden Heaven và Noussair Mazraoui được kéo vào đá trung vệ, đội khách vẫn thi đấu chắc chắn, giữ sạch lưới để giành trọn ba điểm.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cổ động viên chủ nhà không giấu được sự bức xúc, liên tục la ó trước màn trình diễn của đội bóng. Sự thất vọng không chỉ đến từ việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, mà còn bởi khoảng cách với Manchester United đã bị nới rộng lên tới 10 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng này không chỉ giúp Man Utd chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định trước đó mà còn giúp “Quỷ đỏ” tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong bối cảnh Ngoại hạng Anh sẽ có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/27.

Ngược lại, thất bại ngay trên sân nhà khiến Chelsea lún sâu vào khủng hoảng, khi họ lần đầu tiên sau 6 năm lập cú đúp thất bại trước Manchester United trong một mùa giải. Không chỉ vậy, thất bại này còn khiến “The Blues” rơi vào chuỗi 4 trận thua liên tiếp trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh - điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1998.

Hiện tại, Chelsea vẫn kém đội đứng thứ năm là Liverpool tới 4 điểm dù thi đấu nhiều hơn một trận. Với tình thế hiện tại, cơ hội giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau của họ càng trở nên mong manh.