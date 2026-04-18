Nhận định bóng đá Chelsea vs Man Utd, vòng 33 Ngoại hạng Anh

Cuộc đối đầu giữa Chelsea và Manchester United tại vòng đấu then chốt của Ngoại hạng Anh diễn ra trên sân Stamford Bridge mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội chủ nhà buộc phải thắng MU để nuôi hy vọng giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.

Nhận định bóng đá Chelsea vs Man Utd

Sau giai đoạn đầu khởi sắc dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea bất ngờ lao dốc trong khoảng một tháng trở lại đây, khởi đầu bằng thất bại nặng nề 2-5 trước Paris Saint-Germain ở vòng 1/8 UEFA Champions League. Dù sở hữu lực lượng đủ sức cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu, The Blues lại liên tục tự đánh mất lợi thế bởi những sai sót cá nhân.

Trước khi vòng 33 khởi tranh, Chelsea đứng hạng 6 với 48 điểm, kém 2 đối thủ phía trên lần lượt 4 và 7 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến đội bóng thành London buộc phải đánh bại Manchester United ở trận đấu tới nếu còn muốn tiếp tục bám đuổi mục tiêu lọt vào top 5 giành vé dự Cúp C1 châu Âu.

Chelsea buộc phải thắng Man Utd để nuôi hy vọng giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau. (Nguồn: Yahoo Sports)

Trong khi đó, Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick đang có một mùa giải tương đối thành công khi giữ vững vị trí trong top 3, dù phong độ gần đây có dấu hiệu chững lại (thắng 1, hòa 1, thua 2 ở 4 vòng đấu vừa qua). Chiến thắng không còn đến đều đặn, nhưng Manchester United gần như chắc suất dự UEFA Champions League mùa tới, trừ khi xảy ra biến cố quá lớn ở chặng cuối.

Xét về lịch sử đối đầu, Chelsea phần nào chiếm ưu thế khi Manchester United không thắng tại Stamford Bridge kể từ năm 2020 và chỉ thắng 1 trong 12 lần làm khách gần nhất tại đây. Tuy nhiên, phong độ hiện tại lại nghiêng về phía đội khách, khiến cục diện trận đấu trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Thông tin lực lượng

Chelsea vẫn có những điểm tựa nhất định về lực lượng khi Enzo Fernández trở lại sau án treo giò, hứa hẹn cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa. Moisés Caicedo vừa gia hạn hợp đồng với đội bóng, tạo thêm sự ổn định về mặt tinh thần.

Vấn đề lớn nhất của Man United lúc này lại nằm ở hàng phòng ngự khi hàng loạt trụ cột như Harry Maguire và Lisandro Martínez bị treo giò, còn Matthijs de Ligt cùng Leny Yoro dính chấn thương, buộc họ phải chắp vá đội hình phòng ngự. HLV Michael Carrick gần như chỉ còn một trung vệ “đúng nghĩa” trong tay là tài năng trẻ Ayden Heaven.

Dù vậy, hàng công của đội khách vẫn có những điểm sáng với vai trò của Benjamin Sesko với 7 bàn thắng kể từ tháng 1. Điểm tựa lớn nhất của đội bóng vẫn là Bruno Fernandes, người tiếp tục đóng vai trò đầu tàu và tạo ra khác biệt trong lối chơi.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-1 MU

Đội hình dự kiến

Chelsea: Robert Sánchez, Malo Gusto, Jorrel Hato, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Andrey Santos, Moisés Caicedo, Estêvão, Cole Palmer, Pedro Neto, João Pedro

Man Utd: Senne Lammens, Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven, Luke Shaw, Manuel Ugarte, Casemiro, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Benjamin Sesko