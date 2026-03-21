Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Liverpool, Chelsea bám đuổi Man Utd

Vòng 31 giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) diễn ra từ sáng 21/3. Arsenal đứng đầu bảng với 70 điểm, hơn Man City 9 điểm. West Ham, Burnley và Wolves lần lượt là 3 đội bóng trong nhóm xuống hạng.

Bournemouth cầm hoà Man Utd với tỷ số 2-2. Harry Maguire bị phạt thẻ đỏ dẫn đến quả phạt đền giúp Bournemouth gỡ hoà.

Arsenal đấu với Man City ở trận chung kết Carabao Cup lúc 23h30 ngày 22/3. Trận Man City gặp Crystal Palace do đó bị hoãn. Arsenal đá trước với Wolves (hoà 2-2) từ ngày 19/2.

Vòng 31 mở màn bằng trận Bournemouth đấu với Man Utd. "Quỷ đỏ" 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ cú sút phạt đền của Bruno Fernandes và James Hill phản lưới. Tuy nhiên, Bournemouth cũng 2 lần gỡ hoà (Ryan Christie và Kroupi Junior).

Trọng tài gây tranh cãi khi không thổi phạt cầu thủ Bournemouth đẩy ngã Amad Diallo trong vòng cấm ngay trước khi Bournemouth phản công ghi bàn 1-1. Cuối trận, Harry Maguire phạm lỗi đẩy người và nhận thẻ đỏ, khiến Man Utd chịu phạt đền trong tình huống đội chủ nhà gỡ hoà lần 2.

"Quỷ đỏ" không mất vị trí thứ ba sau trận hoà này. Đoàn quân của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick có 55 điểm, hơn Aston Villa 4 điểm khi đối thủ này chưa thi đấu ở vòng 31. Dù vậy, cả Aston Villa, Chelsea và Liverpool đều có cơ hội rút ngắn khoảng cách.

Lịch thi đấu vòng 31 Ngoại Hạng Anh

Arsenal 2-2 Wolves

Bournemouth 2-2 Man Utd.

19h30 ngày 21/3: Brighton vs Liverpool.

22h ngày 21/3: Fulham vs Burnley.

0h30 ngày 22/3: Everton vs Chelsea.

3h ngày 22/3: Leeds United vs Brentford.

19h ngày 22/3: Newcastle United vs Sunderland.

21h15 ngày 22/3: Aston Villa vs West Ham.

21h15 ngày 22/3: Tottenham vs Nottingham Forest.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 31, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 31 61/22 70 2 Man City 30 60/28 61 3 Man Utd 31 56/43 55 4 Aston Villa 30 40/37 51 5 Liverpool 30 49/40 49 6 Chelsea 30 53/35 48 7 Brentford 30 46/42 45 8 Everton 30 34/35 43 9 Newcastle United 30 43/43 42 10 Bournemouth 31 46/48 42 11 Fulham 30 40/43 41 12 Brighton 30 39/36 40 13 Sunderland 30 30/35 40 14 Crystal Palace 30 33/35 39 15 Leeds United 29 37/48 31 16 Tottenham 30 40/47 30 17 Nottingham 30 28/43 29 18 West Ham 30 36/55 29 19 Burnley 30 32/58 20 20 Wolves 31 24/54 17