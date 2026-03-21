Kết quả Bournemouth 2-2 Man Utd: Fernandes ghi bàn, Maguire nhận thẻ đỏ

Trận đấu giữa Bournemouth và Manchester United diễn ra sáng 21/3 mở màn vòng đấu thứ 31 của giải Ngoại Hạng Anh. Đội khách 2 lần dẫn trước ở trận đấu này nhưng không giữ được lợi thế và chỉ giành được một điểm rời sân vận động Vitality (Bournemouth, Anh).

Bournemouth nhập cuộc với sự tự tin sau chuỗi trận ấn tượng. Trong khi đó, Man Utd dù không áp đảo nhưng vẫn tạo ra nhiều tình huống tấn công uy hiếp. Bộ đôi tiền vệ Casemiro và Kobbie Mainoo làm rất ở khu vực giữa sân, giúp "Quỷ đỏ" có những pha chuyển trạng thái nhanh. Những pha tấn công của Man Utd vẫn có dấu ấn đậm nét của Bruno Fernandes và Matheus Cunha nhưng dường như họ quá phụ thuộc vào 2 cầu thủ này.

Man Utd trải qua trận đấu khó khăn ở vòng 31 giải Ngoại Hạng Anh với Bournemouth. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Bournemouth không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Cuối hiệp một, đội chủ nhà mới bắt đầu có những tình huống phản công đánh chú ý. Sự thiếu chính xác trong các đường chuyền quyết định khiến Bournemouth không có bàn thắng.

Hiệp 2 mới là lúc cả hai đội mạnh dạn đẩy cao đội hình tạo ra diễn biến hấp dẫn hơn. Phút 61, Bruno Fernandes mở tỉ số từ chấm đá phạt 11 mét. Đây là trận thứ tư liên tiếp tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi bàn hoặc kiến tạo cho câu lạc bộ.

Tuy nhiên, bàn thắng này lại không mang đến thế trận đủ tốt cho Man Utd khi Bournemouth vùng lên đáp trả ngay lập tức. Phút 67, Ryan Christie dứt điểm rất đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho đội chủ sân Vitality. Đây là pha bóng gây tranh cãi bởi các cầu thủ Man Utd cho rằng trọng tài bỏ qua quả phạt đền khi Amad Diallo bị đẩy ngã trong vòng cấm đối thủ, trước khi đội chủ nhà phản công ghi bàn.

Chỉ ít phút sau, James Hill phản lưới trong tình huống phạt góc, giúp Man Utd vượt lên lần thứ hai. Tuy nhiên, việc không thể kiểm soát thế trận khiến đội khách lần thứ hai mất lợi thế. Trước sức ép của đối thủ, Harry Maguire phạm lỗi với Evanilson trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Cầu thủ vào sân thay người Kroupi đá phạt đền thành công giúp Bournemouth gỡ hòa 2-2.

Chỉ còn lại 10 người trên sân, Man Utd cố gắng giữ điểm và không thủng lưới thêm. Trận hòa này không khiến "Quỷ đỏ" mất vị trí thứ ba. Đoàn quân của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick có 55 điểm, hơn Aston Villa 4 điểm khi đối thủ này chưa thi đấu ở vòng 31.

Bournemouth 2-2 Man Utd 61' Fernandes Christie 67'' 71' Hill (PL) Kroupi 81'

Số liệu thống kê Bournemouth 2-2 Man Utd.

Đội hình Bournemouth vs Man Utd

Bournemouth: Djordje Petrovic, Adrien Truffert, Marcos Senesi, James Hill, Alejandro Jimenez, Ryan Christie, Alex Scott, Amine Adli, Marcus Tavernier, Rayan, Evanilson.

Man Utd: Senne Lammens, Luke Shaw, Harry Maguire, Leny Yoro, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Casemiro, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Bryan Mbeumo.