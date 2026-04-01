Kết quả Ngoại hạng Anh: Đè bẹp Chelsea, Man City khiến Arsenal âu lo

Trên sân nhà, Chelsea tiếp đón Man City trong trận cầu mà cả Ngoại Hạng Anh chờ đợi. Đội bóng thành London đã hết hy vọng đua vô địch nhưng vẫn cần tấm vé dự cúp châu Âu. Ngược lại, thất bại của Arsenal trước Bournemouth mở ra cơ hội rất lớn để Man City rút ngắn khoảng cách 9 điểm với Pháo thủ.

Man City có động lực lớn nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Chelsea. Phút 16, Marc Cucurella sút tung lưới Man City nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Về cơ bản, Chelsea không quá lép vế trước Man City. Đội khách cố gắng tạo ra một vài pha bóng tấn công nhưng chưa mang lại nhiều nguy hiểm.

Man City thắng đậm Chelsea.

Doku hay Semenyo vẫn là nhân vật chính trong những đường tổ chức tấn công của Man City. Dẫu vậy, 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Man City bất ngờ tăng tốc và tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của Chelsea. Phút 51, Cherki vượt qua sự truy cản của đối phương trước khi chuyền cho O'Rielly đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho Man City. Bàn thắng này khiến trận đấu trở nên dễ đoán hơn rất nhiều khi đội khách cởi bỏ được áp lực tâm lý.

Có thời điểm, Man City kiểm soát đến 80% thời lượng bóng lăn trên sân và chẳng ai bất ngờ khi thầy trò HLV Guardiola dễ dàng ghi thêm bàn thắng.

Phút 57, vẫn là Ryan Cherki xử lý bóng tinh thế trước khi kiến tạo cho trung vệ Guehi dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0. Trung vệ người Anh tỏ ra hiệu quả trong những lần lên tham gia tấn công. Bên kia chiến tuyến, Chelsea dường như vẫn chưa bừng tỉnh. Họ liên tục mắc sai lầm từ tuyến phòng ngự cho đến khu vực giữa sân.

Phút 68, Doku cướp bóng ngay trong chân Caicedo, xâm nhập vòng cấm và dễ dàng ghi bàn thắng nới rộng cách biệt. Kết quả 3-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Man City chỉ còn kém Arsenal 6 điểm khi thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận.

Kết quả: Man City 3-0 Chelsea

Đội hình xuất phát:

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.