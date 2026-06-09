Công viên thể thao đa năng hàng đầu Việt Nam 'tung' ưu đãi 50% giá thuê sân

(VTC News) -

Chương trình ưu đãi được xem như lời chào đầu tiên mà Sun Sports City Ninh Binh gửi tới cộng đồng yêu thể thao, đồng thời đánh dấu cột mốc tổ hợp thể thao đầu tiên do Sun Group đầu tư chính thức đi vào vận hành.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 14/6/2026, khách hàng đặt sân trước tối thiểu 24 giờ sẽ được hưởng mức ưu đãi giảm 50% so với giá niêm yết đối với tất cả các bộ môn đang khai thác tại công viên (không áp dụng với sân bóng đá 11 người và các sân Pickleball dòng VIP, VVIP).

Sun Sports City Ninh Binh triển khai chương trình ưu đãi giảm 50% giá thuê sân đến hết ngày 14/6/2026.

Đây được xem là cơ hội lý tưởng để các gia đình, nhóm bạn, câu lạc bộ thể thao hay doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giao lưu, tập luyện và thi đấu với mức chi phí hấp dẫn. Từ những trận cầu lông cuối tuần, các buổi tập luyện, giao hữu pickleball đang ngày càng phổ biến cho đến những trận bóng đá sôi động sau giờ làm việc, tất cả đều trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ chương trình ưu đãi này.

Sun Sports City Ninh Binh là điểm đến dành cho cộng đồng yêu vận động và những người theo đuổi phong cách sống năng động.

Khai trương vào ngày 30/5, Sun Sports City Ninh Binh là công viên thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong 05 công viên chủ đề của đại đô thị Sun Urban City. Sở hữu diện tích 22ha, Sun Sports City Ninh Binh được định vị không chỉ là nơi luyện tập thể thao mà còn là điểm đến hấp dẫn dành cho cộng đồng yêu vận động và những người theo đuổi phong cách sống năng động, hiện đại.

Toàn công viên có 58 sân tập phục vụ đồng thời 7 bộ môn gồm bóng đá, pickleball, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và chạy bộ kết hợp điền kinh cơ bản.

Điểm nhấn nổi bật nhất là cụm 41 sân pickleball hiện đại, có mái che và là một trong những cụm sân pickleball lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hệ thống sân được đầu tư theo nhiều cấp độ từ Deluxe, Premium, VIP đến V-VIP nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ luyện tập thường xuyên, giao lưu phong trào đến tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp.

Toàn công viên có 58 sân tập phục vụ đồng thời 7 bộ môn thể thao.

Điểm nhấn của toàn khu là sân vận động gần 3.000 chỗ ngồi – hạng mục dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026 – với sân bóng đá 11 người chuẩn kích thước FIFA, mặt sân chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức giải đấu quốc tế, đường chạy điền kinh 8 làn phục vụ tranh tài tốc độ, cự ly trung bình cùng các môn Olympic cơ bản như nhảy cao, nhảy xa, ném lao, ném tạ.

Đây là hạng mục đủ tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu cấp quốc gia trong tương lai gần.

Sun Sports City Ninh Binh gây ấn tượng với công viên mở giữa không gian xanh rộng lớn, nơi người dân và du khách tự do dạo bộ.

Sun Sports City Ninh Binh còn gây ấn tượng với mô hình công viên mở giữa không gian xanh rộng lớn, cho phép mọi người dân, du khách có thể tự do dạo bộ, thư giãn hay tập thể dục trên tuyến đường chạy dài gần 1.900m uốn lượn quanh công viên.

Hơn 1.000 cây xanh được trồng khắp khuôn viên không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần hình thành một "lá phổi xanh" giữa lòng đô thị. Trong tương lai, công viên sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiện ích như bể bơi bốn mùa, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và không gian dành cho người cao tuổi, từng bước trở thành điểm đến thể thao – giải trí cho mọi thành viên trong gia đình.

Sun Sports City Ninh Binh tạo ấn tượng với mô hình công viên mở giữa không gian xanh rộng lớn.

Từ Sun Sports City Ninh Binh, du khách chỉ mất vài phút để kết nối với công viên nước Sun World Ha Nam, Quảng trường Thời Đại, sân khấu nhạc nước quy mô lớn cùng nhiều hoạt động bắn pháo hoa, lễ hội, ẩm thực và giải trí diễn ra thường xuyên.

Sự liên kết này cho phép hình thành hành trình trải nghiệm trọn vẹn, từ vận động thể thao ban ngày đến vui chơi, giải trí và thưởng thức các show diễn vào buổi tối. Đây cũng là định hướng phát triển mô hình "All-in-One Lifestyle Destination" mà Sun Group đang theo đuổi tại Sun Urban City.