Tài xế xe tải vượt ẩu, tông gãy gác chắn đường sắt ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Tài xế lái xe tải tông gãy rào chắn đường sắt.

Ngày 9/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa mời tài xế N.V.T. đến trụ sở để làm rõ hành vi điều khiển xe tải vượt rào chắn đường ngang, gây hư hỏng thiết bị an toàn đường sắt.

Trước đó, khoảng 11h10 ngày 7/6, tại đường ngang cảnh báo tự động Km914+990, thuộc khu gian Bình Sơn - Đại Lộc (xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi), xe tải mang BKS 61C-155.xx chạy qua khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Tài xế N.V.T. làm việc với lực lượng chức năng. (Ảnh: C.S)

Thời điểm này, hệ thống cảnh báo tự động đã hoạt động, chuông kêu, đèn đỏ nháy sáng và cần chắn đang hạ xuống để chuẩn bị cho tàu đi qua. Tuy nhiên, tài xế xe tải vẫn lái phương tiện vượt qua đường ngang.

Cú va chạm khiến một chốt an toàn của cần chắn bị gãy, dây điện cấp nguồn cho đèn tín hiệu trên cần gác bị đứt. Sau khi xảy ra sự việc, tài xế tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng CSGT vào cuộc xác minh, xác định người lái xe là N.V.T. và mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý tài xế về hai hành vi: Điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển và điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hư hỏng cần chắn tại đường ngang.

Với các hành vi trên, tài xế có thể bị phạt tổng cộng hơn 40 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Ngoài ra, người vi phạm buộc phải khắc phục tình trạng ban đầu của cần chắn và hệ thống điện bị hư hỏng.