Cùng tầm giá chung cư nội đô, nhà vườn Vịnh Xanh hút khách Hà Nội

(VTC News) -

Thấp tầng trong đô thị quy hoạch bài bản chiếm ưu thế so với chung cư nội đô

Tháng trước, gia đình ông Phạm Văn Dự (52 tuổi) rao bán căn nhà cũ rộng 42m², nằm trong ngõ tại khu vực Đống Đa, Hà Nội với mức giá hơn 13 tỷ. Ban đầu, ông dự định mua căn chung cư, số dư sẽ để làm vốn. Nhưng sau khi khảo sát, căn hộ 90m2 ở khu vực Thanh Xuân, Vĩnh Tuy, giá đều đã ở mức trên 10 tỷ đồng, ông Dự quyết định chuyển hướng sang thấp tầng ven đô.

Tại Ocean City, sản phẩm nhà vườn 5 tầng Green Garden Homes trong khu Vịnh Xanh sắp bàn giao, có giá thanh toán sớm chỉ khoảng 12 tỷ đồng lập tức thu hút sự chú ý của cả gia đình.

Ông cho rằng, cùng nguồn tài chính, so với chung cư nội đô thì sở hữu một căn nhà vườn gắn liền với đất trong khu compound cao cấp bậc nhất ở Ocean City là lựa chọn tối ưu hơn nhiều.

“Tôi đã đến đây nhiều lần, nhận thấy cuộc sống rất chất lượng. Hạ tầng phát triển, thời gian di chuyển vào nội đô khá nhanh. Giá nhà dễ thở hơn chung cư nội đô, sau này còn tăng nhiều, lại được sở hữu đất”, ông đánh giá.

Câu chuyện nhà ông Dự phản ánh tâm lý chung của thị trường Hà Nội. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn quý III/2025 cho thấy, số lượng giao dịch nhà đất tại Hà Nội tăng 63% so với đầu năm.

41% người Hà Nội tham gia khảo sát cho biết chuộng nhà đất. Đáng chú ý, dòng tiền có xu hướng dịch về khu vực vùng ven, nhất là phía Đông, nơi đô thị được quy hoạch đồng bộ và hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ.

Green Garden Homes trong compound Vịnh Xanh có mặt tiền 5m, thiết kế lối kiến trúc nhà vườn.

Giới chuyên gia cho rằng mặt bằng giá chung cư tăng mạnh trong vài năm qua đang khiến khoảng cách giữa căn hộ trung tâm và nhà đất, liền kề hay thậm chí là biệt thự ven đô ngày càng thu hẹp. Điều này khiến người mua bắt đầu đặt lại câu hỏi: với cùng một nguồn tiền, đâu là loại hình bất động sản mang lại nhiều giá trị sử dụng hơn cho gia đình?

Nhà vườn 5 tầng trong khu coumpound đủ cho gia đình lớn

Anh Trần Minh Đạo, môi giới bất động sản lâu năm tại Hà Nội cho biết, khách mua chung cư thường là những gia đình trẻ gồm hai vợ chồng và con nhỏ. Trong khi đó, những gia đình có con lớn hay đông người, đa thế hệ chuộng nhà mặt đất vì có đủ không gian cho từng thành viên, có không gian làm việc, thờ tự hay đón tiếp người thân.

"Điều khách hàng quan tâm không còn đơn thuần là diện tích. Họ nhìn vào công năng sử dụng trong 10-20 năm tới. Một gia đình ba thế hệ sẽ có nhu cầu rất khác so với một cặp vợ chồng trẻ", anh Đạo đánh giá

Tại Vịnh Xanh, nhà vườn Green Garden Homes được phát triển trên diện tích đất 90m², xây dựng 5 tầng với tổng diện tích sàn gần 360m².

Không gian được tổ chức thành nhiều lớp chức năng khác nhau gồm khu sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng đa năng, thư viện, khu thờ cúng và các không gian phụ trợ. Điều này tạo nên sự khác biệt rất lớn so với một căn hộ 70-90m² có công năng cố định.

Với Green Garden Homes, chủ sở hữu còn có thể bố trí tầng 1 cho khai thác kinh doanh, hoặc cho thuê. Quan trọng hơn, người mua không chỉ sở hữu diện tích sử dụng mà còn sở hữu phần đất, dễ dàng tích lũy giá trị và truyền đời qua nhiều thế hệ.

Hồ cá Koi phong cách Nhật Bản mang đến không gian thư giãn cho cư dân Vịnh Xanh.

Yếu tố khan hiếm càng trở nên rõ nét khi dòng Green Garden Homes chỉ có 169 căn, số lượng ít thứ hai toàn phân khu, chỉ sau dòng biệt thự đơn lập Riviera. Đây cũng là một trong số ít sản phẩm nhà thấp tầng tại phía Đông Hà Nội hiện vẫn duy trì mặt bằng giá quanh mốc 12 tỷ đồng nhưng sở hữu đất và gần 360m² diện tích sử dụng.

Không chỉ vậy, bên cạnh các tiện ích nội khu, như hồ cá Koi, vườn Nhật, đường dạo bộ, sân thể thao… cư dân Vịnh Xanh còn được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái đã vận hành của Ocean City. Bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, công viên giải trí, các sân thể thao, hệ thống dịch vụ và cộng đồng cư dân đã hình thành giúp người mua có thể về ở và khai thác kinh doanh ngay nếu có nhu cầu.

“Thay vì chọn một căn chung cư ở nội đô đầy khói bụi, chật chội mà giá tương đương, chúng tôi chọn về đây để hưởng không khí trong lành, yên tĩnh và những đặc quyền dành riêng cho cư dân đầy giá trị”, bà Đào Hồng Minh, khách mua Vịnh Xanh, cho hay.