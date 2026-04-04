Kết quả Man City 4-0 Liverpool: Haaland lập hattrick, Salah đá hỏng phạt đền

Trận tứ kết đầu tiên của FA Cup là cuộc đối đầu giữa Man City và Liverpool diễn ra tối 4/4 trên sân vận động Etihad (Manchester, Anh). Erling Haaland ghi 3 bàn giúp Man City đánh bại đối thủ này lần thứ ba trong mùa giải.

Thế trận đôi công hấp dẫn được tạo ra ngay từ những phút đầu trận. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 37 khi Virgil van Dijk phạm lỗi với Nico O'Reilly trong vòng cấm, giúp Man City có cơ hội đá phạt đền. Haaland ghi bàn mở tỷ số. Cũng chính chân sút người Na Uy nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước khi hiệp một khép lại bằng pha dứt điểm cận thành.

Liverpool buộc phải đẩy cao đội hình tấn công hiệp 2. Tuy nhiên, điều này lại giúp Man City càng dễ đá hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola - vừa giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh cách đây 2 tuần - hoàn toàn vượt trội đối thủ về tính hiệu quả trong các pha tấn công, dù không tạo ra nhiều cơ hội ở nửa sau của trận đấu.

Lần lượt Antoine Semenyo và Haaland ghi thêm 2 bàn cho Man City khi hiệp 2 mới diễn ra hơn 10 phút. Tỷ số 4-0 đánh sập mọi hy vọng của đội khách. Ngay cả cơ hội ghi bàn danh dự của Liverpool cũng bị bỏ lỡ khi Mohamed Salah đá hỏng quả phạt đền.

Man City đánh bại Liverpool với tỷ số 4-0 và giành quyền vào vòng bán kết FA Cup. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn còn cơ hội giành 2 danh hiệu khác ở mùa giải này (FA Cup và Ngoại Hạng Anh). Trong khi đó, Liverpool chỉ còn thi đấu tại Champions League và Ngoại Hạng Anh.