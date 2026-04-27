Clip Liên Bỉnh Phát bế bổng bạn gái trên sân khấu hút triệu view

Tại concert Gai Home thuộc chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra ở Hưng Yên, bên cạnh những tiết mục nhóm sôi động, ê-kíp đã dành phần lớn thời lượng nửa sau cho các màn trình diễn solo của các nghệ sĩ.

Trong đêm diễn, Liên Bỉnh Phát lựa chọn ca khúc Nhường hạnh phúc cho anh - sáng tác của bạn gái anh là Ngọc Kayla. Điểm bất ngờ nằm ở việc nữ ca sĩ xuất hiện ngay trên sân khấu để hỗ trợ bạn trai, tạo nên màn kết hợp lần đầu tiên trước đông đảo khán giả.

Màn biểu diễn của cặp đôi tại concert Gai Home hút triệu lượt xem.

Ngọc Kayla gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin cùng phần vũ đạo cuốn hút. Ở cao trào, khoảnh khắc Liên Bỉnh Phát bế bổng bạn gái ngay trên sân khấu, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Ngay sau đêm diễn, loạt hình ảnh và video về màn kết hợp của cả hai lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút triệu lượt xem. Bài đăng của Liên Bỉnh Phát về tiết mục này cũng nhận về hàng nghìn lượt tương tác.

Ngọc Kayla, tên thật Phan Thị Ngọc Thương (sinh năm 1991), từng gia nhập nhóm Mắt Ngọc năm 2015 và tham gia Giọng hát Việt 2017, thuộc đội Đông Nhi. Dù sự nghiệp solo không có nhiều dấu ấn nổi bật, cô vẫn kiên trì theo đuổi âm nhạc, thường xuyên đi diễn và thỉnh thoảng ra sản phẩm mới.

Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát đã có nhiều năm bên nhau nhưng thời gian đầu, hai người giấu kín chuyện tình cảm. Về lý do không công khai mối quan hệ, Liên Bỉnh Phát chia sẻ rằng anh không chủ trương công khai hay giấu kín. Những người thân thiết đều biết về chuyện tình cảm của cặp đôi.

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla đã có nhiều năm bên nhau nhưng kín tiếng.

Ngọc Kayla cho biết cô và Liên Bỉnh Phát là kiểu mối quan hệ "tri kỷ thấu hiểu, đồng điệu về tâm hồn", luôn chọn cách trò chuyện nhẹ nhàng, tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối vào đối phương, coi đó là nền tảng vững chắc nhất.

Nói về dự định kết hôn, Liên Bỉnh Phát nói cả hai đang hạnh phúc với hiện tại và không muốn vội vàng: "Tương lai thế nào tôi không thể nói trước, nhưng lúc này, điều khiến tôi an tâm nhất là cả hai đều vui vẻ với hiện tại".