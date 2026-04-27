Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Tin không khí lạnh và mưa dông ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 30-32°C.

Khoảng đêm 28/4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C; Bắc Trung Bộ 21-24°C. Trời chuyển mát.

Cơ quan khí tượng đưa ra dự báo về thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh minh hoạ: Nhất Nhất)

Thời tiết Hà Nội cũng xuất hiện mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to trong khoảng thời gian từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này dao động 22-24°C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Hình thái thời tiết này cũng xảy ra tại Bắc Trung Bộ trong ngày và đêm 29/4.

Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ gần sáng 29/4, Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày từ 30/4 - 3/5. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, khoảng thời gian này Bắc Bộ thời tiết tương đối thuận lợi; mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Ngày 3/5, khu vực Tây Bắc nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C, có nơi dưới 21°C; từ đêm 2/5, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ tăng lên 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, từ 2/5 dao động 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Ngày 30/4, Thanh Hóa đến TP Huế có mưa, mưa rào rải rác ở phía Nam. Từ 1/5, các địa phương này có nắng, ngày 3/5 nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, từ đêm 2/5 phổ biến 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, từ 2/5 dao động 32-34°C, có nơi trên 35°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác ở phía Bắc trong ngày 30/4. Từ ngày 1/5, khu vực này ngày nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng lên trong ngày 3/5, nắng xuất hiện nóng. Chiều tối và đêm, người dân ở các địa phương này cần đề phòng những cơn mưa rào và dông xuất hiện bất chợt ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, ngày 3/5 có nơi trên 35°C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, ngày 30/4, Nam Bộ nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, Nam Bộ 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, Nam Bộ 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C, từ đêm 2/5 dao động 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C, từ 2/5 phổ biến 31-33°C.