Không khí lạnh sắp tràn về, loạt khu vực nguy cơ dông lốc và mưa đá

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện mưa vài nơi, nhiệt độ trưa nay phổ biến 29-32°C.

Khoảng đêm nay 22/4, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày mai 23/4 giảm nhiệt, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ dao động 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C, Bắc Trung Bộ 21-24°C.

Mưa đá dày đặc trút xuống xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La trong ngày 18/4. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La)

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển mát từ ngày 23/4. Ngoài ra, từ đêm 22 đến ngày 23/4, khu vực này mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội phổ biến 21-23°C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m lên đến 5.000m, từ chiều tối 22/4 đến đêm 23/4, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm trong 24 giờ.

Từ 23/4 đến 24/4, Bắc Trung Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong khi các khu vực trên mưa dông trở lại, thì trong ngày 23/4, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C. Nắng nóng cục bộ cũng xảy ra ở cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, mưa rào và dông rải rác mở rộng ra Trung Trung Bộ với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi mưa to trên 70mm/24h. Tuy nhiên, mưa không xảy ra cả ngày mà tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm. Mưa khiến nhiệt độ giảm, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng ở khu vực này từ 24/4.

"Mưa xảy ra trong các tháng giao mùa thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa đá nguy cơ xuất hiện ở các địa phương như Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ và khu vực vùng núi phía Tây thuộc Thanh Hoá, Nghệ An", bà Lê Hồng Vân, dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ gần sáng 23/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.