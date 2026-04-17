Mưa đá, dông lốc làm hơn 1.000 nhà ở Lào Cai hư hỏng, thiệt hại 35 tỷ đồng

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trên địa bàn tỉnh Lào Cai vừa xảy ra đợt mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng dân sinh.

Mưa đá to như quả trứng trút xuống xã Bắc Hà vào rạng sáng 16/4 gây hư hỏng mái nhà, làm vỡ kính ô tô. (Ảnh: N.N.)

Theo báo cáo, đợt thiên tai diễn ra từ đêm 15/4 đến rạng sáng 17/4, trong điều kiện thời tiết chuyển mùa, mây dông phát triển mạnh. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa vừa xuất hiện xen kẽ các đợt dông lốc, gió giật và mưa đá cục bộ.

Dù thời gian xảy ra không kéo dài, nhưng phạm vi ảnh hưởng rộng, trải dài tại nhiều xã, phường như Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Yên, Bảo Nhai, Cốc Lầu, Bản Lầu, Phúc Khánh, Khánh Yên, Nghĩa Đô, Thượng Hà, Xuân Quang và một số địa bàn khác.

Tính đến sáng 17/4, thiên tai khiến khiến 4 người bị thương, 1.044 căn nhà bị ảnh hưởng (1 nhà bị sập hoàn toàn, 262 nhà bị tốc mái và 781 nhà hư hỏng phần mái).

Không chỉ nhà ở, sản xuất nông nghiệp cũng chịu tác động nặng nề. Có khoảng 86ha ngô và rau màu bị thiệt hại; cùng với đó là gần 374ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị ảnh hưởng do mưa đá và gió lớn.

Ngoài ra, khoảng 500 con gia cầm bị chết, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân.

Hệ thống cơ sở hạ tầng tại địa phương cũng ghi nhận nhiều hư hỏng. Có 5 điểm trường học bị ảnh hưởng, 2 nhà văn hóa bị tốc mái, nhiều cột điện bị gãy đổ, làm gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực.

Mưa đá làm sập mái, biến dạng hoàn toàn một ngôi nhà ở Lào Cai. (Ảnh: H.N.)

Tại khu vực Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà thuộc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai, mưa dông cũng gây thiệt hại đáng kể. Nhiều nhà lưới với tổng diện tích khoảng 2.000m² bị ảnh hưởng; hơn 4,6ha cây đầu dòng cùng khoảng 150.000 cây giống ghép bị hư hại.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 35 tỷ đồng.

Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa dông cũng xảy ra ở một số khu vực từ chiều 15/4 đến rạng sáng 17/4, tập trung chủ yếu ở phía Bắc và phía Nam tỉnh. Thiên tai khiến 6 ngôi nhà bị tốc mái, khoảng 1,6ha ngô bị đổ ngã tại xã Nam Cường.

Tại xã Đại Phúc, một người dân tử vong do bị cây đổ trúng trong lúc xảy ra dông lốc. Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân với kinh phí 12,5 triệu đồng, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây đổ và ổn định đời sống người dân.

Hiện trường vụ cây đổ khiến một người tử vong ở Thái Nguyên. (Ảnh: B.T.N.)

Hiện các địa phương tại Lào Cai và Thái Nguyên tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó trong bối cảnh mùa dông lốc, mưa đá có nguy cơ tiếp tục xảy ra tại khu vực miền núi phía Bắc.